Лучший трубопроводчик линейный «Роснефти» трудится в Самаранефтегазе

Самарские нефтяники достойно защитили честь предприятия. Фото: АО «Самаранефтегаз»

За победами – в Уфу

Конкурс профессионального мастерства для работников ПАО «НК «Роснефть» традиционен. На первом этапе выявляются лучшие в своей профессии на предприятиях. Победители получают право сразиться между собой – в этом году мастера своего дела съехались со всей страны в Уфу. Здесь, на производственных площадках ПАО АНК «Башнефть» - лучшие сотрудники предприятий нефтегазодобычи, нефтегазоперерабатки и нефтепродуктообеспечения в течение четырех дней соревновались в профессиональном мастерстве по 13 номинациям. Команда Самаранефтегаза заработала в копилку Общества четыре награды.

Первое место в номинации «Трубопроводчик линейный» занял Анатолий Килин работник Цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов на объектах добычи нефти и газа № 1, второе место в номинации "Оператор товарный" заняла Светлана Суетина работник Цеха по подготовке и перекачке нефти №5, второе место в номинации«Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства» заняли работники Цеха по эксплуатации электрооборудования №1 Кирилл Анисимов, Николай Горбунов и Виктор Воробей третье место в номинации «Электрогазосварщик» занял Иван Смирнов работник цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов на объектах добычи нефти и газа № 3

Как закаляются чемпионы

Традиционно смотр-конкурс включал проверку теоретических знаний и практических навыков работы. Оценка знаний участников проходила в форме тестирования – кроме специфической информации по специальностям, нефтяники должны назубок знать все правила промышленной, пожарной безопасности и охраны труда. Финальные соревнования по проверке практических навыков прошли на производственных площадках – здесь, несмотря на опыт, многие участники столкнулись с самым сложным испытанием – собственным волнением. По совокупности баллов, полученных за теорию и практику, лучший результат в своей номинации показал работник Самаранефтегаза Анатолий Килин. С 2011 года Анатолий Владимирович обслуживает трубопроводы, транспортирующие сероводородосодержащий газ и конденсат от промысла до ЦЭРТ №1 УЭТ. Территория ответственности нефтяника огромна – это десятки километров трубопроводов, протянувшихся через Похвистневский район.

- В мои обязанности входит весь комплекс работ на трубе: обходы, сварка, санитарное обслуживание. Очищением трубопроводов занимаемся каждый день – чтобы восстановить их проектную пропускную способность, удаляем парафиновые, механические и другие примеси, - рассказал Анатолий Килин. – Поэтому практическая часть конкурса не доставила трудностей.

По признанию Анатолия Владимировича, сложнее было «не перегореть» - дождаться своей очереди: по жребию выступление самарца выпало на вечер третьего дня соревнований. Но нефтяник взял себя в руки и настроился на результат – помог опыт участия в предыдущих подобных мероприятиях. Анатолия Килина можно считать конкурсантом со стажем: впервые в смотре на звание «Лучший по профессии» трубопроводчик линейный заявил о себе в 2013 году. Следующие пять лет дальше второго места по предприятию дело не продвигалось. Прорыв случился в 2019-м - упорный нефтяник дошел до финала и завоевал «бронзу». В прошлом году по понятным причинам путь к первой ступени пьедестала пришлось прервать – из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Зато этим летом Анатолий Владимирович наверстал упущенное, став лучшим трубопроводчиком линейным во всей Компании, опередив при этом 16 коллег-конкурентов.

- За последние годы теорию выучил наизусть, а практика – дело опыта, - улыбается чемпион. – Немного жаль, что в следующем году не смогу проверить себя в конкурсе – победители должны давать фору другим участникам. Но я свою медаль уже получил!