Арсенал – Крылья Советов 7 августа 2021: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени (18:30 по самарскому). Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Тульский «Арсенал» и «Крылья Советов» в этом сезоне еще не набрали очков. В первых двух турах обе команды проиграли свои матчи. Однако из-за того, что «оружейники» обе игры уступили крупно (1:3 от «Локомотива» и 0:3 от «Рубина»), они замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги. У «Крыльев» разница забитых и пропущенных получше (самарцы проиграли 1:2 «Ахмату» и 0:1 «Спартаку»), поэтому они на две позиции выше – на 14-ом месте.

Статистика личных встреч Арсенал – Крылья Советов 7 августа 2021

Друг с другом команды встречались семь раз. Цифры на стороне хозяев предстоящего поединка – «Арсенал» побеждал в четырех матчах, «Крылья» - в двух. Еще одна игра закончилась вничью.

В последний раз команды встречались 7 июля 2019 года в Туле. Тогда сильнее были «Крылья» 4:2.

Один из мячей у самарцев забил Максим Глушенков, который сейчас вернулся в «Крылья» и заявлен на сезон.

Прогнозы на матч Арсенал – Крылья Советов 7 августа 2021

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Крыльям». Коэффициенты на победу гостей – между 2.3 и 2.75. На то, что выиграют туляки, дают 2.75 – 2.76. На ничью коэффициенты около 3.4.

Прямая трансляция матча 3 тура РПЛ Арсенал – Крылья Советов 7 августа 2021

Трансляция матча Арсенал – Крылья Советов состоится 7 августа 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени (18:30 по самарскому).

Следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.