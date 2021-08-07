Самарцы сумели отыграть только один мяч. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» потерпели третье поражение на старте сезона. И снова в один мяч. И снова могли сравнять, но не вышло. Представляем вашему вниманию обзор матча Арсенал – Крылья Советов 1:2, который прошел 7 августа 2021 в Туле.

«Арсенал» начал игру по сценарию, который разворачивал «Ахмат» в матче первого тура против «Крыльев». Туляки принялись играть агрессивно и в атаку. И это принесло плоды: уже на третьей минуте Зурико Давиташвили влетел в брешь в обороне самарцев, принял мяч и пробил до того, как эта брешь успела затянуться. Пробил сильно и прямо в угол – 1:0.

«Крылья» рванули отыгрываться и провернули пару атак, которые опасными можно назвать с натяжкой. Вообще весь первый тайм самарцы выглядели беззубо. Главный тренер «КС» Игорь Осинькин решил оставить Ивана Сергеева на скамейке, а с первых минут вышел Герман Онугха. Видимо, расчет был на то, что крупный форвард продавит оборону «Арсенала». Однако защита туляков в комплекции совсем не уступала Онугхе и почти полностью его выключила.

Роль спасителей на себя примеряли то Владислав Сарвели, то Антон Зиньковский, то Роман Ежов, но им в этой игре катастрофически не везло – то мяч летел мимо ворот, то в самый выгодный момент ехала нога.

«Арсенал» дождался едва заметной паузы в атаках «Крыльев» и убежал в контрвыпад, который завершил эффектным ударом Даниил Хлусевич. 20-летнему полузащитнику хватило буквально пары касаний, чтобы все решить. Он принял и пробил. В ближнюю девятку. Без шансов для вратаря волжан Ивана Ломаева.

Во втором тайме Игорь Осинькин решил полностью поменять игру в атаке и заменил центрфорварда. Вместо Германа Онугхи вышел Иван Сергеев.

Заряженные в перерыве гости пошли вперед. В одной из атак судья сначала не разглядел пенальти, но после просмотра повтора увидел, что Тарас Бурлак заплел ноги Александру Солдатенкову. К точке подошел Иван Сергеев и открыл счет своим голам в РПЛ – 2:1.

Самый явный момент сравнять счет был у Максима Глушенкова, который появился на поле во втором тайме. Это его первый матч за «Крылья» после возвращения. Дмитрий Иванисеня передачей вывел Глушенкова один на один с вратарем «Арсенала», форвард «Крыльев» пробил, но сильно мимо ворот.

За 15 минут до конца матча на поле вышел Сергей Пиняев. Тот самый 16-летний вундеркинд, который успел всех восхитить своим дебютом в РПЛ в матче против «Спартака».

В этой встрече он был также заметен и выдал пару перспективных передач на партнеров, но те не воспользовались ими.

«Арсенал» дотерпел и оформил первую победу в сезоне – 2:1. «Крылья» же пока остаются с нулем очков.

Следующий матч самарцы проведут 15 августа в Казани против «Рубина».