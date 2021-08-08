"Не обливайтесь духами и не коситесь на меня": откровения аллергика в ковидном городе

Быть аллергиком сейчас не только тяжело, но и страшно Фото: Анастасия ОСИПОВА

Август в городе - настоящий ад для аллергиков. Как бы ни старались городские власти, убрать всю траву с улиц не получается. Несмотря на то, что уничтожение зарослей амброзии, циклахены и лебеды продолжается, не везде оно идет успешно. И это дружным "апчхи" подтверждают все самарцы, страдающие от сенной лихорадки - то есть аллергии на пыльцу этих вредительствующих растений. В мире коронавирусной пандемии, ограничительных мер и подозрительных горожан их жизнь стала еще тяжелее. О том, с чем приходится сталкиваться ежедневно, рассказала автор "КП-Самара".

"На меня косятся как на террориста"

От поллиноза или сенной лихорадки - а именно так называется аллергия на пыльцу цветущих в августе растений - я страдаю с детства. Постоянно лечусь, с временными улучшениями. Лучше всего со своей болячкой я чувствую себя где-нибудь на юге, у моря. Там я забываю про чихание и вечное свербение в носу, а еще - про слезящиеся глаза, которые пальцем ни тронь. Раньше в августе я укатывала на море и все- но в последнее время сделать это не получается, вот и мучаюсь в городе. И коронавирус добавл простым аллергикам проблем.

Легче всего мне было бы сидеть дома, завесив окна мокрыми занавесками. Но - работа, да и других развлечений хочется. Поэтому мне приходится выходить в мир, который ко мне крайне недружелюбен. Самара - ужасно пыльный город. В жару это особенно заметно. Чуть поднимется ветер - заметнее трехкратно. Можно долго спорить, достаточно или нет у нас газонов и деревьев, хорошо ли подметают улицы, но мой организм не врет: город у нас ужасно пыльный. Вот на прошлой неделе пришли ветра, подняли всю отлежавшуюся за предыдущие месяцы грязь и на этих крупных пылинках полетели частицы пыльцы. И у меня началось обострение аллергии.

Аллергик в самом соку - это кошмар для окружающих, особенно сейчас, когда все боятся коронавируса. С утра я пью таблетки, стараюсь выходить из дома пораньше, еще по утренней свежести. Но так получается не всегда. Все, что происходит дальше, от меня не зависит: я могу в какой-то момент вдохнуть аллергена и тогда держите меня четверо. Чихать я буду всю дорогу. Да, я беру с собой платок, да надеваю маску. Но вы только представьте, как на меня косятся пассажиры автобусов, трамваев, метро. Да вы, наверное, и коситесь. От меня демонстративно отходят и отсаживаются - а я понимаю, чего уж. Однажды, женщина требовала немедленно меня высадить, потому что я приспустила маску и чихнула в платок - а потом вернула маску обратно.

Ее я, кстати, тоже понимаю. Но вы пробовали чихать в маске? Ну так, чтобы раз десять подряд? И все внутри в брызгах, и от этого чихать хочется еще больше? В общем, никому не рекомендую. Очень страшно бывает в такие моменты, потому что так и ждешь: побьют. А то расчихалась тут!

Ничего не остается, как надевать респиратор Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Я в сто раз чувствительнее к запахам"

Но к пассажирам общественного транспорта у меня в миллион раз больше претензий, чем у них ко мне. Когда у меня аллергия, я становлюсь в сто раз чувствительнее к запахам. Если я уже начала чихать, то меня ужасно бесят все те, кто буквально воняет. Я не могу представить даже, откуда взялась мода брызгаться тяжелыми духами выходя из дома - перед общественным транспортом. Например, я делаю это на работе. Да и то: это же замкнутое помещение, я еще и аромат выберу. Но в автобусах и трамваях какого только смешения не встретишь. Будьте уверены, что если я не перестаю чихать, то здесь есть и вина окружающих

После транспорта же опять выходишь на улицу... Уже очень хочется попросить администрацию: пожалуйста, не экономьте воды. Очень хочется, чтобы Самара перестала быть такой пыльной, потому что честно - это невыносимо.

"Я снова теряю производительность"

Конечно же, в современном мире для нас аллергиков придумали кучу всяких лекарств и приспособлений. Последнее мое приобретение - филльтры для носа. В рекламе счастливая женщина засовывала их буквально в носовые пазухи, а потом дышала, дышала, дышала. С ними у меня не заладилось, как и с блютуз-наушниками. Но если те хоть можно поднять с пола и отмыть, фильтры вычихнутые на землю возврату не подлежат.

Немного спасают спреи и омывалки для полости носа. Но ведь этим не займешься в трамвае. А я напоминаю - в Самаре очень пыльно.

Так что для нас маски - это не то, что для некоторых, кто против ковида. Раньше я тоже их использовала, только стоили они дешевле, а сейчас - мода, кто бы ее побрал. Так что за борьбой с аллергией и чиханием я провожу большую часть времени, а еще ведь беда - ослабленный организм и к работе менее восприимчив. Сонливость у аллергиков не только от лекарств, но и вообще от постоянной борьбы организма с придуманной им самим заразой. Коллеги этому не рады, как и постояннму чиху. Кстати, еще одна беда - постоянные пожелания "будь здоров", переходящие в "да будь уже". Мы, если что, не обидимся на молчание, нам бы с собой разобраться.

А коронавирус прибавляет страха - аллергия и так серьезный удар по иммунитету, ослабляющий организм а тут еще вирус коварный подстерегает и становишься для него в сто раз опаснее. Поэтому и приходится даже в жару - маски. Чтобы и когда ты чихаешь не косились, и самому ничего не подцепить.

Так что аллергики - те самые люди, которые осени даже ждут. Потому что с одной стороны, лето - хорошо, с другой очень уж чихать устаешь.

А вам Самара кажется пыльным городом? Обсудим в комментариях.