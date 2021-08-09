5 в 1: чем продолжает удивлять жителей региона губернатор Дмитрий Азаров

Губернатор Дмитрий Азаров удивляет жителей области и своими спортивными подвигами

9 августа 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров празднует день рождения. Место главы региона он занял четыре года назад, 25 сентября был назначен на эту должность президентом РФ Владимиром Путиным. А уже через год победил на выборах - жители Самарской области сказали "Да" своему, местному губернатору. И не ошиблись. Дмитрий Азаров оказался своим и ратующим за развитие губернии. В последние годы о регионе заговорили на федеральном уровне: именно у нас начали строить мост для того, чтобы проложить транспортный коридор, который свяжет Западный Китай и Европу. В регионе строятся дороги, детсады и школы, три моста одновременно - когда еще такое было, крупные развязки, дворец спорта и спортивные площадки.

А еще новый губернатор оказался очень открытым. Оценить это горожане могли еще в бытность его мэром Самары - он завел твиттер и заставил всех чиновников прийти туда и общаться с населением. Эту же традицию он продолжил и в должности губернатора, а чуть позже перешел в инстаграм - и стал одним из самых популярных здесь глав регионов. Мы к дню рождения губернатора решили изучить его инста-страничку - и выяснить, в каких образах предстает глава региона перед своими подписчиками и гостями города.

Патриот

Дмитрий Азаров своей любви к родным краям не скрывает. Он часто пишет, что родился и вырос именно на самарской земле, знает все проблемы края, помнит своих первых учителей и людей, которые его многому научили.

А еще - с удовольствием рассказывает подписчикам - а среди них есть и жители соседних регионов - о том, как красиво живут самарцы. Он с огромной любовью говорит про Самарскую луку, Ширяево, Заволгу, Вертолетную площадку, преобразившуюся в этом году. И видно, что любовь к волжским просторам у губернатора действительно врожденная.

Кстати, любит Дмитрий Азаров попиарить и местные продукты: его пост с видео про поедание городской булки поразил многих - уж очень вкусно губернатор это делал!

Настоящий волжанин

Есть такое понятие - волжский гедонизм. И губернатор отлично о нем знает. Среди напряженного рабочего графика он находит время, чтобы отправиться за Волгу - и похвастаться не только накачанной фигурой, но и модными яркими шортами. Мы точно знаем, что в машине губернатора можно найти килограмм волжского песка. А рядом с лакированными ботинками в кабинете стоят шлепки. И верим, что когда в окне Белого дома погасает свет, Дмитрий Азаров незаметно отправляется гулять по набережной - как сделал бы любой настоящий волжанин.

Ну а про то, что губернатор любит скорость и брызги волжской водички знают все читатели инстаграма, ведь фотографиями своих прогулок по Волге он делился неоднократно.

Дмитрий Азаров очень любит самарскую природу

Спортсмен

О любви Дмитрия Азарова к баскетболу знают все и давно: он и сам играет и точно забрасывает трехочковые в корзину. Но это не все: губернатор является одним из самых преданных фанатов "Крыльев Советов", постоянно ходит на игры, носит одежду с символикой команды. А еще любит физические активности: во время пандемии и самоизоляции он выкладывал видео своих занятий в спортзале. А еще постоянно в ленте мелькают фотографии губернатора на велосипеде, на лыжах, а недавно он встал на модную SUP-доску и отправился исследовать местные волжские протоки.

Дмитрий Азаров не стесняется выкладывать интересные фотографии

Певец

Вот об этой грани таланта губернатора горожане и жители региона узнали именно благодаря инстаграму. В этом году 8 марта глава региона поздравил женщин песней - все были в восторге.

Смотреть видеосюжет Дмитрий Азаров спел песню Королева Красоты

А на 9 мая вместе с генералом, командующим 2-й войсковой армией он спел несколько победных песен на юбилее ветерана-танкиста Николая Кузнецова. Юбиляр оценил!

Не обошлось без выступления губернатора и на Грушинском фестивале, который в этом году проходил в формате концертов. Главу региона на сцену пригласил Олег Митяев и вместе с хором бардов начинающий исполнитель спел закрывающие фестиваль песни.

Культурный человек

Дмитрий Азаров возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению культуры. Он - автор ряда инициатив, которые уже внедряются по всей России. А в этом году он смог организовать заседание рабочей группы прямо на самарском пляже - во время проведения "ВолгаФеста".

Музыкальные фестивали, гастроли Большого театра, фестиваль, посвященный Шостаковичу - губернатор заботится о том, чтобы Самара все чаще становилась культурной столицей России и у него это в самом деле получается.

Редакция "КП"-Самара" поздравляет главу региона с днем рождения. У тех, кто родился под знаком Льва, всегда много энергии и идей, эти люди не умеют сидеть на месте и готовы вести окружающих вперед. Мы уверены, что энергии губернатора хватит на то, чтобы наш регион становился все лучше с каждым годом. Ну а мы - жители губернии - обязательно ему в этом поможем!