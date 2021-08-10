В Самарской области пересчитали нормативы накопления отходов. Рассказываем, кто сможет платить за вывоз мусора меньше

Бизнесмены могут выбирать, как платить за вывоз отходов - по нормативу или по факту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области изменили нормативы накопления отходов. Соответствующий приказ опубликовал региональный департамент ценового и тарифного регулирования. Нововведения, которые призваны облегчить жизнь некоторым категориям бизнесменов и простых горожан, обсудили 10 августа на круглом столе в Торгово-промышленной палате Самарской области.

Больше категорий, ниже норматив

Руководитель департамента Алена Гаршина объяснила, кого коснется новый приказ. В первую очередь речь идет об объектах общественного назначения. В документе упоминается несколько категорий организаций. Для банков и финансовых организаций рассчитывать объем образующихся отходов будут исходя из числа сотрудников - по 2,31 кубометра в год на каждого. Для рынков расчет будут вести исходя из общей площади. Для продовольственных рынков норматив составит 0,28 кубометра в год за квадратный метр, для промтоварных - 0,05 кубометра за м2.

Изменились нормативы накопления и для городских парков - оплачивать придется вывоз мусора исходя из расчета 0,01 кубометр на квадратный метр общей площади. При этом для зоопарков и ботанического сада норматив составит 0,18 м3 за квадратный метр.

Организации, оказывающие ритуальные услуги, будут платить за вывоз исходя из нормативов 0,1 кубометра отходов в год с каждого квадратного метра. А религиозным организациям (церквям, мечетям, синагогам, монастырям) отходы обойдутся чуть дороже по нормативу - 0,11 кубометра на квадратный метр в год.

- В приказ вошли те категории, где произошло уменьшение нормативов, или нормативы ранее не были установлены совсем, - объяснила Алена Гаршина. - Например, для парков и предприятий ритуальных услуг норматив был снижен, а для банков - установлен впервые. По некоторым категориям произошло изменение единиц измерения.

Коснется новшество и простых жителей. Правда, только дачников, объединенных в садоводческие кооперативы и садово-огородные товарищества. В департаменте сочли, что каждый член кооператива за год накапливает 1,65 кубометра отходов. Исходя из этого норматива дачникам и придется платить за вывоз мусора.

Право выбора

Для расчета нормативов накопления использовались данные исследования, которое в течение двух лет проводили специалисты Самарского государственного технического университета.

- Во время замеров был расширен перечень категорий предприятий в зависимости от вида деятельности. Если раньше было установлено около 30 категорий, то сейчас мы делали замеры в отношении 52 категорий. Это упростить регоператору заключение договоров. Замеры проводились в течение четырех сезонов, по семь дней в неделю на каждом из объектов. В результате мы получили уникальную базу, многие процессы и объемы накопления отходов стали для нас прозрачны.

Как пояснила Алена Гаршина, те коммерческие организации, которые устанавливают собственную контейнерную площадку, имеют возможность платить за вывоз мусора «по факту», вне зависимости от существующих нормативов. Для них ничего не меняется. Однако, как отметил руководитель регоператора ООО «Экостройресурс» Михаил Захаров, собственную контейнерную площадку в Самарской области сегодня имеет только 30% юрлиц. Остальные или пользуются контейнерами жилых домов, или одним контейнером на несколько организаций. В таком случае платеж за вывоз мусора для них рассчитывают по нормативам накопления.

Организация может выбирать, какую схему использовать для расчета платежей за мусор - по факту или по нормативу. После принятия новых сниженных нормативов для некоторых они оказались даже выгоднее фактического объема. Например - для городских парков.

- Сейчас в парках и на набережных мы платим за вывоз мусора «по факту». Однако из-за коронавируса у многих горожан сорвались или отменились поездки в отпуск, и они остались отдыхать в городе. Поэтому мы отмечаем рост числа посетителей в парках и на набережных. Оплата по сниженному нормативу накопления будет для нас более выгодной, - отметил замруководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары, руководитель управления охраны окружающей среды Дмитрий Хаистов.

КОМПЕТЕНТНО

Валерий Фомичев,

президент Торгово-промышленной палаты Самарской области

- К нам в Торгово-Промышленную палату обратились предприниматели, их очень волнуют вопросы вывоза отходов и платы за эту услугу. Сегодня бизнес готов платить, помогать, сортировать отходы, но для этого необходимо найти точки соприкосновения, которые реально буду отвечать его потребностям. В ходе круглого стола прозвучало несколько идей. Все они войдут в протокол и будут оформлены в конкретные предложения.