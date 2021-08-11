Свежие новости о «Крыльях Советов» на 11 августа 2021: подготовка к Волжскому дерби

После трех туров «Крылья» оказались далеко не в лучшем положении. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

После третьего поражения подряд в РПЛ «Крылья» как-то притихли, а с глаз болельщиков постепенно сползает пелена, вызванная эйфорией после прошлого сезона. Новостей вокруг команды тоже не много, но мы собрали для вас все что есть. Поэтому рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 11 августа 2021.

Два игрока не помогут «Крыльям» в матче с «Рубином»

«Крылья Советов» начали подготовку к матчу с «Рубином», который пройдет в воскресенье, 15 августа, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по самарскому времени.

Помочь самарцам в этой игре не смогут два футболиста. Это Денис Якуба и Дмитрий Прищепа. Оба продолжают восстанавливаться после травм.

О билетах на матч в Казани

Волжское дерби с трибун смогут посмотреть 750 самарских болельщиков. Именно столько билетов выделили организаторы на гостевой сектор.

- По решению футбольного клуба «Крылья Советов» владельцы сезонных абонементов на матчи нашей команды получат бесплатные билеты на эту игру, - рассказали в «Крыльях». - Для этого с 11 по 14 августа включительно необходимо прийти в клубный магазин в ТЦ «Сила Спорта» или на стадион «Металлург», предъявить паспорт, абонемент и получить ваучер. Этот ваучер нужно будет обменять на входной билет у гостевого сектора «Ак Барс Арены» за 1,5 часа до начала матча у специалиста по работе с болельщиками «Крыльев Советов».

Для всех остальных билет будет стоить 300 рублей. Купить его можно будет в кассе в день игры.

Захарян интересен в Европе

Новость, которая напрямую не связана с «Крыльями Советов», однако касается воспитанника клуба. Уроженец Самары Арсен Захарян, который выступает за «Динамо», интересен «Челси» и «Лейпцигу». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Выкупить Захаряна иностранные клубы могут за 12 млн евро в этом сезоне или за 15 млн в следующем.

Напомним, полузащитнику 18 лет. В детстве он занимался в футбольной школе «Крыльев Советов» и в Академии имени Коноплева у экс-форварда «КС» Владимира Королева. В юношеском возрасте Арсен перебрался в академию «Динамо».