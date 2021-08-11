Областной минздрав не нашел нарушений в действиях медиков, которые отказались везти больного ребенка в Самару Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сил больше нет, сижу реву, - дочка Алены Янышевой почти две недели лежит в больнице. Василисе год и 10 месяцев у нее редчайшее заболевание - синдром Тея-Сакса. На всю область она такая одна. И как с ней быть, никто не знает.

Синдром Тея-Сакса – генетическое заболевание, которое поражает центральную нервную систему ребенка и постепенно отключает все функции организма. Поэтому Василисе дали не просто инвалидность, но и паллиативный статус, то есть врачи признали, что заболевание тяжелое, прогрессирующее и смертельное.

Тем не менее, когда в конце июня у Василисы поднялась температура, к ней пришел только участковый педиатр. Врач осмотрела малышку и рекомендовала консультацию пульмонолога.

Когда-то малышка очень любила бананы, а теперь кушает лечебное питание, чтобы организм усваивал достаточно питательных веществ Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В селе Приволжье, где живут Янышевы, таких узких специалистов днем с огнем не сыщешь. Поэтому Алена позвонила в паллиативную службу. Там к ее просьбе прислать врача за 200 км от Самары отнеслись, мягко говоря, прохладно. А когда через три недели от высокой температуры малышка начала терять сознание, в паллиативной службе и вовсе заявили: «Мы не грузоперевозки».

В областном минздраве корреспондентам «КП-Самара» сообщили, что после нашей публикации провели проверку и нарушений в действиях своих сотрудников не нашли. Транспортировкой тяжелобольных детей паллиативная служба не занимается – мол, надо было в «Скорую помощь» или местную больницу обращаться. К слову, «Скорая» Василису в Самару везти отказалась – реанимационной бригады в селе тоже нет, в итоге девочка 5 часов просидела в коридоре больницы с температурой, пока местный педиатр искала способ спасти ей жизнь.

Две недели назад девочке стало хуже и ее привезли из родного села в Самару Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Медики заверили «Комсомолку»: после этого случая целый консилиум врачей обсудил тактику дальнейшего лечения Василисы. Вот только когда снова грянул гром, к этому никто не был готов.

29 июля у Василисы снова началось апноэ – остановка дыхания, для которой вроде бы нет причины. Малышку увезли в реанимацию больницы имени Середавина, оттуда перевели в неврологию, увеличили дозу препаратов, но… в ночь с 10 на 11 августа девочка снова чуть не погибла.

- Каждый приступ всё хуже и хуже: дыхание останавливается, пульс падает, сердце не выдерживает, - Алена Янышева, ее родственники и друзья не спали всю ночь. К утру Василиса «раздышалась».

Алена верит, что самарские врачи смогут помочь ее дочке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас за состоянием Василисы наблюдает детский невролог Ирина Пахомова – именно она когда-то поставила Василисе правильный диагноз и приступила к лечению, которое замедлило течение болезни. А благотворительный фонд «ЕВИТА» привез малышке лечебную смесь, чтобы организм лучше усваивал питательные вещества. Родители Василисы надеются и верят, что самарские специалисты смогут и в этот раз помочь Василисе и при необходимости привлекут к ее лечению коллег из других регионов.

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