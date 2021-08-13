"Маршрутки всегда не безопасны": эксперты оценили, может ли в Самаре повториться воронежское ЧП со взрывом

Вот такие маршрутки явно не украшают город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоит бояться?

Страшное ЧП в Воронеже, где при взрыве маршрутного автобуса ПАЗ погибли две женщины и пострадали 18 человек, потрясло всех. Причины страшного происшествия сейчас выясняют следователи, полицейские, сотрудники ФСБ. Был ли это теракт или же виноват газовый баллон? Что могло взорваться в автобусе? Ответ на этот вопрос правоохранители, конечно, дадут. Но факт остается фактом: о небезопасности пассажирского транспорта во многих городах заговорили во всей России. И обсуждают не возможных террористов - а состояние автобусов, на которых приходится ездить горожанам во всех уголках страны.

- В позапрошлом десятилетии в Воронеже была очень развитая трамвайная сеть, но жадность чиновников и их недееспособность и некомпетентность привела к тому, что всё трамвайное движение в городе было закрыто. Основной вид транспорта в городе – коммерческие автобусы. Правда автобусами их назвать нельзя – это обыкновенные скотовозки, ржавые старые ПАЗики и микроавтобусы с непонятным техническим состоянием. Скорее всего, их нельзя выводить на линию, - прокомментировал произошедшее самарский транспортный аналитик Андрей Сазонов.

В нашем городе темой заинтересовались неслучайно. Несмотря на то, что в Самаре электрический транспорт развит гораздо больше, частные маршрутки, состояние которых вызывает серьезное опасение у любого здравомыслящего пассажира, все же ездят по улицам города. Только недавно жителей поразила новость: в Самаре нашли незаконный маршрут. Никто даже не знал, что по нему кто-то перевозит людей. Получается, жители нашего города тоже не защищены от возможности оказаться в непроверенной и опасной маршрутке, которая может взорваться, загореться?

Проверяют ежедневно

В администрации города успокаивают: все не так плохо. В Самаре на городских маршрутах работают автобусы, использующие газ в качестве топлива, в том числе автобусы большой вместимости ЛИАЗ, работающие на метане, а также автобусы малой вместимости различных марок, работающих на пропане. Все такие автобусы имеют необходимые документы на оборудование.

- Серьёзную проверку все автобусы на газу проходили в рамках подготовка к ЧМ-2018. После этого были и плановые проверки в 2019 и 2020 годах. Следующие назначены на 2022 и 2023, - сообщили "КП-Самара" в департаменте транспорта.

По данным специалистов мэрии, всего на льготных маршрутах эксплуатируется 35 автобусов малой вместимости, работающих на пропане. Проверки проходят регулярно, часть уже провели их в июне, закончат работу в конце августа. С июня 2021 года перевозчик проводит и дополнительную проверку крепления и клапанов газового оборудования.

Еще газовое оборудование есть в коммерческих маршрутках, им оснащены порядка ста машин. Все транспортные средства сертифицированы, об изменении конструкции знают в ГИБДД и регулярно их проверяют. Также ежедневно перед выходом на линию весь транспорт проходит предрейсовый технический осмотр в соответствии с действующим законодательством.

Хочется надеяться на то, что все эти меры позволят предотвратить подобные ЧП. Но эксперты все же уверены: будущее города за электрическим транспортом. А это метро, трамваи, троллейбусы. Андрей Сазонов отмечает, что микроавтобусы регулярно попадают в ДТП, да и ездить на них небезопасно. Поэтому ставку по мнению Андрея стоит делать на электротранспорт. Эксперт отметил, что не может припомнить ни одного города, где нет метро, и при этом идеально работает наземный электротранспорт. Поэтому нужно развивать любой электротранспорт, который есть в этом городе. И это, по мнению транспортного аналитика, действительно хорошее будущее для городов.

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