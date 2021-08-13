«Рубин» — «Крылья Советов», 15 августа 2021 года: прогноз на матч 4-го тура РПЛ

"Крылья" готовились к поединку на базе в Самаре Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов» — 1-2.

«Рубин» в четвертом туре Тинькофф РПЛ принимает на «Ак Барс Арене» самарские «Крылья Советов». Волжское дерби обещает быть интересным даже несмотря на то, что гости пока не набрали очков, а казанцы идут в лидерах.

Хозяева в четверг драматично уступили в родных стенах «Ракуву» из Польши в Лиге Конференций. Подопечные Леонида Слуцкого отыграли 120 минут, вполне могли сравнять счет в самой концовке, но не реализовали пенальти. Наверняка, усталость скажется, и с молодыми игроками «КС» коллективу из столицы Татарстана будет справиться не так-то просто. Есть некоторые проблемы и в нападении — травма Деспотовича сказывается, это было заметно и в еврокубковом поединке. Впрочем, состав у принимающей стороны все равно боевой, «Рубин» заслуженно считают фаворитом.

«Крылья» пока не могут освоиться в Премьер-лиге. Они не набрали ни одного очка, болельщики ждут побед. Команда из Самары рассчитывает исправить ситуацию уже в ближайшем туре. Соперник принципиальный, здесь зелено-бело-синие уже выигрывали, поэтому все шансы есть. Проблем с составом у Игоря Осинькина почти нет. Правда, продолжает восстанавливаться от травмы Денис Якуба, который является одним из основных футболистов в середине поля. Ждут «Крылья Советов» и усиления. Со дня на день должен подъехать голландский защитник Глен Бэйл. Тем не менее, шансы на то, что он выйдет на поле уже в ближайшие выходные, не очень большие.

Букмекеры отдают предпочтение «Рубину». На них средний коэффициент — 2,2. На ничью — 3,52. На «Крылья» — 3,44.

Главный судья - Алексей Сухой из Люберец. Он даст стартовый свисток в 21:00 по самарскому времени (20:00 по московскому). Игру покажут по «Матч Премьер». Следите за трансляцией на «КП-Самара».