Дерзкая прожигательница жизни: что известно о матери двоих детей, которую арестовали за убийство младенца

Свою вину молодая мать признает Фото: Вячеслав СОРОКИН

- Я осознавала, что делаю. Не знаю, что еще сказать, - Елена Лаврова сегодня в суде была немногословна.

По мнению ее знакомых, для молодой женщины это скорее не характерно. «Ленке палец в рот не клади», «Дерзкая девчонка», «Любит выпить», - все это про нее. Друзьям, конечно не верится, что она могла намеренно убить ребенка. Но что тут скажешь? Ей 26, мужа нет, на руках двое маленьких детей, на работу не ходит. Жила на деньги от продажи квартиры да вместе с мамой разводила собак. А жизнь как будто проходила мимо. Где-то в этом месте и случилось непоправимое.

Молодая мать ушла из дома, заперев там двух сыновей одних. Младшего, Мишу (имена детей изменены), заботливо пристегнула к детскому креслу, чтобы не упал. Ему было 8 месяцев. Старший, Сева, ему 3 года, - и так довольно самостоятельный, поэтому смышленый мальчуган мог сам достать то, что ему нужно.

Когда Елена в следующий раз появится дома, Миша будет уже мертв, а Сева – испуган до полусмерти и голоден как волк.

Девушку задержали 12 августа - вскоре после того, как было обнаружено тело ее сына Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

По версии следствия, ее не было дома 3 или 4 суток. Елена же говорит иное:

- Ушла из дома около 11 часов вечера 10 августа. Вернулась под утро 12 августа. По ее версии, она отсутствовала примерно 30 часов, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Была все это время у друзей в соседнем доме. Якобы хотела быстренько «накатить» и уйти домой. Но перебрала и «вырубилась». На сколько – точно не знает.

Сейчас ее старший сын Сева - с бабушкой. Тело младшего передали экспертам для определения точного времени и причины смерти.

В отношении Елены в региональном Следственном комитете уже возбудили два уголовных дела: по факту убийства одного сына и за покушение на убийство второго. По решению суда ее арестовали на два месяца.

Параллельно следователи хотят выяснить, почему Елена не состояла на учетах и были ли звонки в полицию от соседей по поводу детских криков. Если да – то нас ждут новые судебные разбирательства.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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