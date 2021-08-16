Что произошло после матча «Рубин» — «Крылья Советов» в Казани

"Крылья Советов" набрали свои первые очки в сезоне Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Рубин» и «Крылья Советов» 15 августа сыграли вничью в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. На «Ак Барс Арене» счет открыл Иван Сергеев, но Хван Ин Бом быстро восстановил равновесие точным ударом со штрафного. Как итог — 1-1. Рассказываем, что произошло после игры, и как команды оценивают такой результат.

В активе «Крыльев» теперь одно очко. Они поднялись на 14-е место в турнирной таблице, опережая «Ростов» и «Урал» по дополнительным показателям.

— Мы завоевали для себя важное очко. Хотя настроены были на победу. Удержать три очка не получилось. Считаю, что по качеству игры с нашей стороны была вполне хорошая работа, — заявил после поединка наставник «КС» Игорь Осинькин.

Главный тренер посетовал на не самое лучшее качество поля. Из-за него не всегда получалось нормально контролировать мяч.

Осинькин также поблагодарил болельщиков, которые активно поддерживали «КС», и, в частности, блогера Максима Меженина, добиравшегося до Казани на велосипеде.

— Большое спасибо за поддержку, у нас с прошлого сезона хорошее отношение. Я надеюсь, что мы отблагодарим болельщиков хорошей игрой, — заявил наставник.

Леонид Слуцкий в свою очередь отметил, что его подопечные доминировали на протяжении первого тайма. Моментов создавали немного, но давление оказывали. Во второй половине пошла «кочельная» игра.

— Когда пропустили гол, был большой соблазн на то, чтобы бросить весла. Но в этом плане команда демонстрирует практически в каждой игре характер, и сегодня мы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча, сравнять счет, — считает специалист. — Несмотря на обильное утомление, все равно пытались до конца атаковать и реализовать мини-шансы, которые у нас могли возникнуть.

Высказался Слуцкий и про Хвичу, который начал матч со скамейки запасных:

— Он сегодня вышел очень несвежим, и видно было, что он утомлен. Не стоит забывать, что Хвича еще молодой игрок, и играть в таком режиме: через два на третий, на таком тяжелом поле, когда его бесконечно бьют, к нему приковано огромное внимание — он просто бы не выдержал еще играть сегодня.

Казанцы по итогам поединка обосновались на втором месте. Они набрали 10 очков — ровно столько же, сколько и у первого «Зенита».

В следующем туре коллектив из столицы Татарстана ждет встреча с «Химками» на выезде. «Крылья Советов» в субботу, 21 августа, принимают «Сочи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Рубин» и «Крылья Советов» сыграли вничью в Волжском дерби

Команды по разу огорчили друг друга, самарцы набрали первые очки в Премьер-лиге (подробности)