Наш человек в Москве: чем занимается представитель Самарской области в столице

Александр Васюков в пресс-центре «КП-Самара». Фото: Дмитрий Дмитриев

У всех нас есть некое стереотипное представление российского пенсионера – душевный дедушка или бабушка, окружённые толпой внуков, копаются в саду или пекут пирожки. Но Александр Васюков – совсем не такой. У него за плечами три высших образования, а также должность заместителя руководителя представительства Самарской области в Москве, кандидатская в сфере экономических наук и звание почётного строителя России. «КП-Самара» пообщалась с Александром Николаевичем и узнала, как он всё успевает, какие у него планы на будущее и каково лоббировать интересы родной земли в Москве.

Александр Николаевич, вы ведёте очень активную деятельность, работаете с молодёжью, что-то постоянно придумываете. Зачем вам это?

- Вы знаете, бывают люди-пусковики. Вот я запускаю процесс, и мне это очень нравится. Когда проходит какое-то время – мне уже надоедает. Поэтому я всегда занимаюсь какими-то новыми делами. Когда я пришёл на новую для себя работу – а я чиновником совсем недавно стал – подумал, как бы так всё сделать, чтобы было здорово. Вот в Москве, например, есть наши самарские ребята. Оказывается, в одном московском институте от 100 до 140 наших ребятишек. 2200 ребятишек, наших студентов, которые приехали из наших школ. И мы поставили задачу попытаться вернуть их к себе, трудоустроить у нас. Поняли, что это очень интересная задача. Я член президиума Самарского землячества, оно уже 20 лет существует в Москве, но молодёжь как-то из этого выпала. И мы создали молодёжный совет при представительстве. Теперь занимаемся ребятами в Москве и Санкт-Петербурге.

А есть уже какие-то идеи и решения, каким образом можно вернуть молодёжь из Москвы и Санкт-Петербурга?

- Ну, во-первых, есть идея как сегодня бесплатно за счёт бюджета обучать ребят, которые поступают из наших школ туда. Мы заключаем соглашение с институтами, в которых прописываем, сколько мест дают ребятам из Самарской области. Например, сейчас подписываем договор с МГИМО, пока договорились на 6 бюджетных мест, но я уверен, что мы пойдём дальше. Конечно, это задача непростая, потому что нужна квартира, зарплата, интересное дело и так далее. Ведь каждый, кто приехал в Москву - видит себя уже министром. Поэтому это очень точная и серьёзная работа. Мы занимаемся этим уже два года.

Это главный ваш проект, которому вы уделяете сейчас наибольшее внимание, или есть другие?

- Нет, конечно. Я понял, что есть мощные проекты, которые очень нужны области, но их нужно реализовывать без бюджетных средств. Один из проектов, который можно было бы таким образом реализовать - перенос грузового порта из центра Самары в другое место. Потому что сегодня он находится между Самаркой и Волгой на стрелке. Это место бриллиантовое, даже не золотое. Это огромный инвестиционный проект, там планируется хорошая жилая зона, марина, прогулочные зоны, магазины. Но вопрос не просто в том, чтобы перенести, а сделать порт, которого пока на Волге нет. Мы нашли фонд, который сегодня спонсирует проект, разработали первый том концепции, в следующем году заключим договор. Не буду раскрывать всех подробностей, но скорее всего это будет слияние реки Сок с Волгой и город Сызрань. Вся дорожная инфраструктура существует, железная дорога рядом – то есть, такой тримодальный комплекс, который будет обслуживать грузы на европейском уровне. А после уже пошли – судов нет, надо изготавливать, или по крайней мере ремонтировать. А зерно? И явно на это бюджетных средств не хватит. Поэтому мы нашли инвестора, который готов в это дело входить в виде концессионного соглашения - это порядка 20-30 миллиардов рублей. Мы обязаны сделать первыми на Волге этот проект – тогда грузы пойдут через нас транзитом.

Когда вы представляете интересы региона в федеральном центре, представляете самарское землячество – про вас говорят, что вы лоббист. Вы не обижаетесь на это слово?

- Вы знаете, я когда-то очень давно, был комсомольцем и совершенно по-другому смотрел на мир. Потом занялся бизнесом и я так удивился, что где-то в Европе и Америке есть официальные лоббисты. Я считаю, что лоббизм как профессиональная деятельность должна быть обязательно. И очень сожалею, что её нет. Лоббировать интересы родной земли в Москве – это просто почётно. Бог даёт это не всякому. Поэтому я очень рад, что мне представилась возможность такая, и я её не упускаю пока.

«КП-Самара» пообщалась с Александром Николаевичем и узнала, как он всё успевает Фото: Дмитрий Дмитриев

При всей вашей активности вы же пенсионер, хотя по вам и не скажешь. Как вы считаете, в каком возрасте человек должен выходить на пенсию?

- Я вообще считаю, что человек сам должен решать, когда уходить на пенсию. Пенсию должен определять стаж, а не возраст. Ну и ряд событий – сколько заработал, сколько отчислений с этого отдал государству, кем работал, условия труда. Но по стажу. Пенсионная реформа последняя произошла против всякой логики. Вместо того, чтобы провести реформу, механически подняли возраст, сказали – вот вам реформа. Да это не реформа! К тому же, я работающий пенсионер. Я приношу пользу государству, плачу налоги – а мне пенсия не индексируется. Почему? Я чем сегодня хуже пенсионера неработающего? И вот в этом во всём логики никакой нет. Я считаю, что несправедливо сегодня и то, что москвичи получают пенсию больше. Почему? Он чем там лучше? Или нам всем в Москву переехать тогда? Недавно председатель Пенсионного фонда отчитывается перед председателем правительства и говорит – два триллиона потрачено на социальные нужды. А два триллиона – это много? Или мало? А эффективность когда-нибудь назовёте? Вот пенсионный фонд предлагает в год 3,8 % годовых. Но ведь банки сегодня дают 7,2 %, в два раза больше. Мы этой пенсионной реформой должны заниматься, она должна быть именно реформой. Я вообще аполитичен, я всегда занимался бизнесом. А сегодня вдруг осознал, что важно эти вопросы решать по-серьёзному.

У вас за плечами три высших образования. Если бы вы сейчас заново поступали в ВУЗ, какую специальность вы выбрали?

- Я бы сегодня закончил что-нибудь, что сегодня касается цифровизации и программирования. Потому что понятно, что, мы пожилые люди, отстаём в этом отношении. И поэтому я, конечно, очень хотел бы получить сегодня четвёртое образование высшее. Каждый раз меняешь свою жизнь, когда получаешь образование, поэтому без этого просто невозможно. Если бы спросили – я бы пошёл в цифровизацию, пошёл бы в программирование, я бы туда окунулся. Потому что это жизнь, это будущее. Они в этом смысле живут другой жизнью, и нам пенсионерам, нужно их догонять. И пенсионеры тоже должны жить этой жизнью.

А что бы вы изменили в своей жизни? Что добавили, чего не хватает?

- Я сейчас как раз на том жизненном перепутье, когда понимаешь - начиная новый путь, ты становишься моложе. И многие, наверное, на себе это ощущали. Поэтому, я хотел бы заняться законотворческой деятельностью.