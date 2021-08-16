Вакцинация и болезни: как прививаться от COVID-19 людям с сахарным диабетом, ожирением и сердечными проблемами в Самаре

Важно знать противопоказания к вакцинации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинация от коронавируса в Самарской области идет полным ходом, и к середине сентября медики собираются привить около полутора миллионов жителей региона - именно столько надо для формирования коллективного иммунитета. Многие работодатели настоятельно рекомендуют своим сотрудникам сделать прививку и даже грозят нежелающим уколоться «последствиями». Но пациенты с хроническими заболеваниями зачастую опасаются делать прививку - а ну как станет хуже? Медики откровенно рассказали, как прививаться от COVID-19 людям с сахарным диабетом, ожирением, сердечными проблемами в Самаре.

Диабетики: перед прививкой - на анализ крови

Медики подчеркнули: все хронические заболевания являются фактором риска, а значит, такие пациенты должны прививаться в первую очередь. Сахарный диабет и ожирение - не исключение.

- Пациенты с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом - это однозначно группа риска, они чаще попадают в реанимацию при заболевании COVID-19. Поэтому им обязательно нужна защита в виде прививки, - отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по эндокринологии Светлана Манцагова. - Прививаться нельзя только при острой форме заболевания, кетоацидозе. Перед прививкой рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

В частности, специалисты рекомендуют диабетикам перед прививкой от коронавируса сделать общий анализ крови и проверить уровень гликированного гемоглобина.

Показана прививка от ковида и пациентам с ожирением - часто у них снижен иммунитет, а нагрузка на сосуды, напротив, повышена, поэтому при заражении риски существенно повышаются. Какая-то особая подготовка к вакцинации для пациентов с ожирением не требуется, но лучше все-таки перед прививкой посетить лечащего врача.

Астматики: группа особо риска

Главный внештатный специалист по пульмонологии в Самаре Людмила Поваляева отметила, что для астматиков и пациентов с другими хроническими заболеваниями органов дыхания следует быть особенно осторожными - при заболевании коронавирусом их дыхательная система может не вынести нагрузки. А потому прививаться необходимо.

- Пациентам-астматикам мы рекомендуем вакцинироваться в первую очередь, - отметила Людмила Поваляева.

Однако эксперты предупреждают - это относится только к болезни вне стадии обострения. Если заболевание протекает в острой форме, то сначала нужно купировать его проявления.

«Сердечники»: сосуды под угрозой

Один из серьезных факторов риска - сердечно-сосудистые заболевания.

- Проведенные исследования показали, что коронавирус непосредственно влияет на стенки сосудов, поражает их, что провоцирует развитие тромбозов. Наши пациенты в четыре раза чаще умирают от коронавируса, поэтому мы настоятельно рекомендуем им привиться, - говорит главный внештатный специалист облминздрава по кардиологии Дмитрий Дупляков.

Эксперт уверяет: после перенесенного инфаркта или инсульта после выписки из стационара вакцинироваться можно и нужно.

- А вот самостоятельно, без назначения врача пить кроворазжижающие препараты, якобы для профилактики тромбозов перед прививкой, ни в коем случае нельзя, это очень опасно и может привести к кровотечениям, - подчеркнул Дмитрий Дупляков.

Аллергики: придется подождать

Но есть и те, кому прививаться нельзя.

- Вакцинироваться не стоит пациентам с острой формой любого заболевания - будь то вирусного, инфекционного, или обострения хронического недуга, - отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Также от коронавируса откажутся прививать детей до 18 лет, беременных и кормящих женщин.

- В случае с беременными после 22-й недели врач оценивает ситуацию индивидуально у каждой женщины, сравнивает риски от заболевания коронавирусом и осложнений и ожидаемую пользу, и принимает решение, - отметил Армен Бенян.

Немало вопросов по вакцинации возникает и у аллергиков. Медики отмечают: во время обострения сезонной аллергии или любой другой аллергической реакции прививаться от коронавируса запрещено - уколоться можно только в стадии ремиссии.

- Если аллергик принимает на постоянной основе антигистаминные препараты, то прекращать их прием перед прививкой не надо. Однако специально пить антигистаминные перед вакцинацией, чтобы снизить возможную остроту реакции не стоит, - отмечают специалисты.

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