Тольяттинские химики вывезли с берега Усы более 100 мешков мусора

Химики очистили семь гектаров береговой линии Усы. Фото ПАО «КуйбышевАзот».

В канун юбилея ПАО «КуйбышевАзот» химики выехали на очередной экологический субботник. Местом приложения добрых сил стал красивейший приток Волги – река Уса. Ее берега давно являются излюбленным местом отдыха жителей Самарской Луки – здесь и вода почище, и белые, «золотые», пески заманчивее. Одни ставят палатки и живут на гостеприимной речке все лето, другие выбираются на выходные. Приезжают сюда отдохнуть и работники КуйбышеАзота – целыми цехами, с семьями, проводят здесь «Дни здоровья». Весь мусор увозят с собой, однако ближе к концу сезона видят, что придется «генералить» и за земляками. Странно, ведь кого из отдыхающих не спроси, каждый утверждает, что убирает за собой.

- Экологическую акцию на Усе мы проводим четвертый год, - рассказал председатель профсоюзной организации ПАО "КуйбышквАзот" Сергей Туманов. – Или в мае, когда мусор оседает на берегу после половодья, или в августе – когда он «оседает» после людей. Председатели цеховых комитетов бросают клич, и в будний день, когда меньше отдыхающих, наши сотрудники вместе с молодыми специалистами освобождаются от основной работы на производстве и целый день трудятся на субботнике. Экологическая миссия - это тоже работа, и не менее важная.

«Золотые пески» сотрудники КуйбышевАзота убирают уже четвертый раз. Фото ПАО «КуйбышевАзот».

С утра до вечера, под палящим солнцем, неравнодушные химики разбирали свалки мусора, стыдливо оставленные нерадивыми туристами в береговой растительности. Не просто собирали и складывали в мешки, а предварительно сортировали – даже конкурс организовали, кто соберет больше пластика. До пяти вечера очистили семь гектаров территории, собрав более 100 объемных мешков мусора, которые были вывезены на катере, предоставленным заводским яхт-клубом «Дружба», откуда он будет отправлен на дальнейшую утилизацию.

- Численность нашего экологического отряда ограничивалась только размерами корабля – желающих было гораздо больше, - говорит председатель Совета молодых специалистов Максим Гаврилков. – Наша молодежь с радостью участвует в экологических мероприятиях. И в зоне нашего внимания не только берег Усы, мы участвуем во многих субботниках, организуемых на территории нашего города и его окрестностях.

Ежегодно с 2012 года на предприятии продолжается работа по восстановлению и патрулированию тольяттинского леса. На текущий момент в активе предприятия – 42 га высаженного леса. Доброй традицией стало и участие в ликвидации несанкционированных свалок на городских территориях. С 2016 года в шефстве «КуйбышевАзота» находится прибрежный участок в поселке Портовый общей площадью 3 га, где ежегодно ведется работа по уборке прибрежной территории. В 2020 году дополнительно было ликвидированы свалки общей площадью 19 000 кв. метров в разных районах города. Работа в этом направлении будет продолжена, так как комплексный подход к вопросам экологии позволяет предприятию решать задачи по охране окружающей не только на производственной площадке, но и за ее пределами, формируя и поддерживая комфортную среду обитания.