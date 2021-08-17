«Грузовики прут каждые десять минут»: в Самаре грунтовку на стройку проложили прямо под окнами жилых домов

График движения по грунтовке очень интенсивный. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Жители квартала на ул.Советской Армии бьют тревогу: с самого раннего утра и до позднего вечера прямо под окнами жилых домов едут и едут грузовики со стройматериалами. Едут не по асфальту, а по появившейся здесь недавно грунтовой дороге, поднимая целые тучи пыли. Из-за этого дышать в квартирах нечем, и люди вынуждены сидеть за закрытыми окнами даже в самую жаркую погоду. Однако мэрия и застройщик уверяют: все законно.

«Пыль столбом, дышать нечем»

Жительница дома №271 по ул. Советской Армии Юлия Царева рассказывает, что проблемы у квартала начались около месяца назад - вдоль домов неожиданно проложили грунтовую дорогу от магистрали к строящемуся неподалеку новому ЖК «Акварель».

Машины нещадно пылят. Фото: предоставлено "КП-Самара"

- Стройка ведется давно, мы к ней привыкли, все понимаем – куда деваться,- рассказывает Юлия журналисту «КП-Самара». – Но раньше грузовики ехали по другой дороге – есть поворот с Советской Армии по грунтовке, не доезжая до НФС. А сейчас прут прямо под окнами жилых домов, практически по двору, начиная с половины седьмого утра и до темноты. Пыль стоит столбом, дышать нечем!

Жительница многострадального дома Галина Бочкарева жалуется: техника едет каждые пять- десять минут.

- Трафик как по Московскому шоссе, теперь и жители соседних микрорайонов эту грунтовку используют, чтобы сократить дорогу! – возмущается она. – А нам дышать нечем, все окна приходится закрывать – в такую-то лютую жару. Дети, астматики, пожилые люди задыхаются. Эту дорогу застройщик пытался еще в прошлом году проложить, но ему администрация запретила. Соседка позвонила управляющему микрорайоном, но он только разводит руками – мол, выше меня есть люди туда и обращайтесь. Зачем они тогда вообще нужны, если интересы жителей защитить не могут?

Дорогу для грузовиков проложили прямо под окнами жилого дома. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Все согласовано в ГИБДД»

Однако представители застройщика (ЗАО «Арника», проект ГК «Град») уверяют: транспорт на стройку едет исключительно по схеме движения, утвержденной в ГИБДД.

- По утвержденной ГИБДД схеме движения транспорта для обеспечения строительства есть два подъезда к стройплощадке ЖК «Акварель» - со стороны ул.Советской Армии и со стороны 5-й просеки. Наш транспорт в основном пользуется дорогой от ул.Советской Армии, - подтвердили журналисту «КП-Самара» в ГК «Град». – А грунтовкой со стороны 5-й просеки пользуются и строители самой дороги (сейчас начались работы по строительству проезжей части ул.5-й просека – Прим.Ред.), и те, кто достраивает школу и детский сад, и сами местные жители, поэтому она сейчас сильно «разбита». И пока строительные работы не завершатся, ситуация останется такой.

По словам строителей, ситуация может улучшиться осенью.

Грунтовкой пользуются и местные жители. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Вы сами согласились»

В мэрии же и вовсе заявили, что жители дома сами согласились на грунтовку с КАМАЗами под окнами.

- По итогу выездного совещания, которое состоялось 16.04.2020 г., создание проезда от ул. Советской Армии между домами №№ 271 и 275 к территории жилого комплекса «Акварель» было согласовано жителями дома № 271 по ул. Советской Армии, представителями администрации Октябрьского района и представителями ЗАО «Арника», которое ведет строительство ЖК «Акварель». Проект организации дорожного движения на период строительства также согласован ГИБДД, - сообщили в мэрии в ответ на запрос «КП-Самара».

Городские власти заявили, что за содержание проезда отвечает застройщик, а районная администрация уже направила строителям обращение с просьбой обеспечить содержание проезда на период строительства, а также организовать твердое покрытие.

- С учетом того, что схема организации дорожного движения является временной и организована только на период строительства ЖК «Акварель», по его окончании будет принято решение либо о ликвидации проезда с восстановлением благоустройства территории, либо об устройстве постоянного проезда с асфальтовым покрытием, - прокомментировали в мэрии.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.