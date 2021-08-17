За верность себе и обществу: в Новокуйбышевске отметили спортсменов-активистов

Александр Пыльнов (справа) помог заводской команде завоевать золото спартакиады «Роснефть».

В Новокуйбышевск – за Надеждой

В этом городе чтят героев спорта. Причем, не только заслуженных рекордсменов и титулованных чемпионов. Герои спорта – это люди, верные здоровому образу жизни и себе. Те, кто всегда находят время и силы на преодоление человеческих слабостей – вместо того чтобы лишний час поспать или посидеть у телевизора, они стараются стать сильнее, здоровее, красивее, в конце концов. Их энтузиазм заразителен – вслед за ними в спорт приходят родственники, друзья и даже коллеги. Именно такие люди - работники спортивных клубов, спортсмены-активисты предприятий в День физкультурника получили заслуженные награды от Новокуйбышевска. Один из награжденных - начальник участка ремонтно-механического цеха Новокуйбышевского НПЗ Александр Пыльнов.

Александр вырос во Владимирской области, в городе Ковров. Там-то, еще в детстве, и полюбил спорт – не профессиональный, где обязательно «быстрее, выше сильнее» всех, а как часть жизни, с которой интереснее и веселее. Мальчишкой гонял мяч и висел на турнике, после армии с товарищами обустроили тренажерный зал для силовых тренировок. Здесь, в Коврове, парень познакомился с Надеждой – новокуйбышевской девушкой, «заброшенной» на родину Александра по распределению после куйбышевского Политеха. Когда «половинка» собралась в обратный путь, Александр поехал за ней – не по распределению, а по любви.

В цех – через бассейн и тренажеры

Как выяснилось, любимым спортом можно заниматься и в Новокуйбышевске. Тем более, учитывая, в коллектив какого предприятия попал: спортивные традиции Новокуйбышевского НПЗ берут начало едва ли не с основания завода. За десятки лет здесь сложилась развитая инфраструктура для занятий – заводской коллектив можно без преувеличения назвать командой, имеющей достижения в разных видах спорта.

- У нас в кабинете имеются гантели, и скучать без дела им не приходится, - смеется Александр Владимирович. – В нашем цехе мастера через одного занимаются тяжелой атлетикой.

Александр Пыльнов почти 20 лет трудится в ремонтно-механическом цехе. Ремонтирует не установки и оборудование, а «недвижимые» объекты - операторные, производственные корпуса, офисы и другие помещения, которым необходимо быть комфортными и красивыми для людей, которые в них работают.

В свои 55 лет по физической форме Александр Пыльнов даст фору многим молодым ребятам.

- Сам удивляюсь, но вставать в пять утра могу уже без будильника – привычка, - рассказывает Александр о своем спортивно-рабочем графике. – Не скрою, что не всегда хочется так рано выходить из дома, порой приходится «через надо». Зато после занятий на тренажерах и плавания в бассейне лечу на завод как на крыльях – легкость невероятная.

«Лететь» недалеко – тренажерный зал оборудован при заводе, неподалеку. Здесь тебе и занятия, и друзья-единомышленники – место, где витает и с каждым годом крепчает командный дух. Не даром новокуйбышевская спортивная делегация несколько лет назад впервые стала сильнейшей на летней спартакиаде компании «Роснефть»! Александр в эту историческую победу внес свою лепту – будучи одним из самых опытных участников группы по перетягиванию каната. А ведь тогда ему было уже за 50!

Александр Владимирович честно признается: спорт любит не ради достижений и покорения высот. Давая себе разумную нагрузку, ярче ощущаешь радость бытия, получаешь удовольствие от простых, необходимых каждому человеку вещей: хорощо сделанной работы, общения с любимой семьей. Кстати, близкие нашего героя тоже неравнодушны к спорту: супруга занимается йогой, а сын – горными лыжами. Впрочем, Роман тоже трудится в НК «Роснефть» (в Новокуйбышевской нефтехимической компании). А значит, у него перед глазами не только пример отца, но и спортивных коллег. Спорт давно стал частью корпоративной культуры нефтяников. Наверное, потому и команда!