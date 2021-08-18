Игра на понижение: Кто сможет сэкономить на ипотеке

Как рефинансирование помогает сделать ипотеку более выгодной? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ипотека для самарцев остается главным инструментом решения квартирного вопроса. Ее популярность у населения серьезно возросла с начала действия госпрограммы, запущенной во время пандемии. В конце июня банки начали принимать заявки по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми, которая также может стать не менее востребованной. «Комсомолка» выяснила, в чем разница обновленных параметров семейной ипотеки и кто может ей воспользоваться.

«Чего ты ждешь? Рефинансируй!»

Самарец Сергей Т. живет с ипотекой с 2013 года - оформил займ на квартиру в новостройке в одном из крупных банков. Процентная ставка составила 9,69 %. Платеж получился ощутимым - 36,8 тысяч рублей ежемесячно. Пока не родился ребенок, семья справлялась, но с появлением малыша расходы существенно возросли. - Я знал, что ставки по ипотеке сейчас ниже, чем в 2013 году, но долгое время разница была недостаточной, чтобы я занялся рефинансированием, не верил, что получится существенно сэкономить, - признался Сергей журналисту «КП» - Самара».

- А тут разговаривал со знакомым риелтором, и он удивился - мол, сейчас в ВТБ для семей с детьми есть ипотека под 5 %, чего ты ждешь? Скорее рефинансируй! Я сам поразился, насколько просто все получилось. Мне понадобилось всего два документа плюс договор долевого участия и справка из моего банка о сумме задолженности. С утра я отправил заявку на рефинансирование, а уже к вечеру получил одобрение! И сейчас плачу уже 29 тысяч в месяц. Экономия в семь тысяч пришлась весьма кстати!

За переезд в «трешку» доплачиваем 300 рублей в месяц»

Мария П. купила квартиру - студию с черновой отделкой в строящемся жилом комплексе три года назад. Ипотеку оформила в ВТБ, процентная ставка составила 9,3 %, ежемесячный платеж - 16 тысяч рублей. Но когда в семье появился ребенок, в «однушке» стало тесно, и семья задумалась об улучшении жилищных условий. На помощь пришла программа льготной ипотеки.

- За три года цены на жилье в Самаре сильно выросли. Мы продали нашу «студию», и получившейся суммы хватило на погашение первого кредита, первоначальный взнос на второй и даже немного осталось на ремонт в новой квартире, - рассказала Мария. - Мы быстро получили одобрение ипотеки - буквально за один день, и купили трехкомнатную квартиру у застройщика в соседнем доме. Сейчас делаем там ремонт и готовимся к переезду. Благодаря льготной программе наш платеж по сравнению с первой ипотекой вырос всего на 300 рублей в месяц!

Снизить нагрузку

Главное отличие новой госпрограммы - теперь в ней могут принимать участие семьи с одним ребенком, а не только с двумя, как ранее. Воспользоваться программой смогут клиенты, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок. Также льготы доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит жилье в новостройке, но и рефинансировать уже выданным по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка (в том числе - и ВТБ), в обоих случаях ставка составит 5 % годовых.

- Мы стремимся сделать ипотеку доступной для всех клиентов, - говорит управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова. - Зачастую рождение ребенка, особенно первенца, обостряет квартирный вопрос. Мы рассчитываем, что благодаря новым условиям программы с господдержкой еще больше семей смогут приобрести собственное жилье на льготных условиях или снизить свою нагрузку по ранее выданному займу. Уже сейчас мы видим, что для некоторых клиентов процентная ставка уменьшилась почти в два раза, это заметно отразилось на сумме ежемесячного платежа и сроке кредита.

КОНКРЕТНО

Условия льготной семейной ипотеки в ВТБ

Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок;

Программа действует при покупке строящихся или уже сданных квартир у застройщика; Возможно рефинансирование ранее оформленных в любом банке ипотечных кредитов на покупку жилья у застройщика;

Льготная ставка 5 % действует весь период кредитного договора (при условии комплексного страхования);

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 6 млн рублей;

Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости;

Срок кредита - до 30 лет