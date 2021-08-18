Свежие новости о «Крыльях Советов» на 18 августа 2021: ясность с Бейлом и вызовы в сборные

В матче с «Рубином» «Крылья» взяли первое очко в сезоне. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

«Крылья Советов» наконец набрали первые очки в сезоне. В четвертом туре самарцы сыграли вничью с казанским «Рубином» на «Ак Барс Арене». Впереди еще один уже бывший участник еврокубков этого сезона - «Сочи». Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 18 августа 2021.

Матч с «Сочи»

Игра с «Сочи» пройдет на «Солидарность Самара Арене» не в понедельник, как было заявлено раньше, а в субботу, 21 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени.

Пока еще не ясно, сколько болельщиков пустят на трибуны.

Также перенесли и игру «Уфа» - «Крылья Советов». Она состоится в четверг, 26 августа, в 17:30 по Самаре.

Связаны изменения с просьбой РФС, чтобы сборная России успела подготовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.

Пруцева вызвали в молодежную сборную России

На этой неделе огласили списки игроков, которых вызвали в национальные команды. В сборной России футболистов «Крыльев» не оказалось, зато в молодежку вызвали полузащитника Данилу Пруцева. Он будет в расположении молодежки на матчах отборочного цикла чемпионата Европы, который пройдет в 2023 году.

3 сентября молодежная сборная России сыграет со сверстниками из Испании, а 7 сентября – со сверстниками из Мальты. Готовиться к этим играм россияне начнут 27 августа.

Сафаа Хади получил вызов в сборную Ирака

Есть в составе «Крыльев» еще один сборник - Сафаа Хади получил вызов в национальную команду Ирака, которой руководит Дик Адвокат.

Некоторые болельщики уже забыли, что такой игрок все еще находится в «Крыльях»: он не появлялся на поле с прошлого сезона.

Тем не менее, Хади поедет на сборы команды Ирака в Турцию как игрок «Крыльев Советов». И есть большая вероятность, что сыграет за команду в матчах отбора на ЧМ-2022 с Южной Кореей 2 сентября и с Ираном 7 сентября.

С Бейлом решают визовые вопросы

Гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев рассказал подробности перехода защитника Гленна Бейла из голландского «Эммена». Клубы уже согласовали трансфер, в Самаре ждут документы на игрока.

- Сначала надо решить визовые вопросы, потом будет медосмотр. После этого можно будет разговаривать о переходе, - приводит слова Андреева sport24.ru.

В прошлом сезоне Бейл провел за «Эммен» 34 игры в чемпионате Нидерландов, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.