«Настройка по карте и секретный код»: в Самаре появились возможности цифрового ТВ, о которых мало кто знает

В цифровом ТВ много возможностей, о которых знают не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) отметила свое 20-летие. В Самарской области «цифра» доступна 99% жителей. Однако многие зрители до сих пор не знают всех возможностей цифрового эфирного телевидения и не умеют ими пользоваться. Директор самарского филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Дмитрий Калиновский рассказал журналисту «КП-Самара» о новых возможностях цифрового ТВ, о которых мало кто знает.

1. Нацельтесь на ретранслятор

Для уверенного приема сигнала цифрового ТВ важно правильно расположить антенну, направив ее на ближайший ретранслятор. Как понять, где он находится? Для этого достаточно открыть карту на сайте карта.ртрс.рф. С ее помощью можно определить расстояние до ближайшей передающей башни, узнать технические параметры трансляции.

- У многих телезрителей есть мнение, что цифровое ТВ можно принимать буквально «на гвоздь», однако это не так, - говорит Дмитрий Калиновский. - Для хорошего приема нужна антенна, направленная на ближайшую телебашню или на ретранслятор. В Самаре, даже в самых отдаленных уголках города, это башня Телецентра: ее высота позволяет обеспечивать устойчивый сигнал. Однако уже на границе Волжского района, в районе Чапаевска, Новокуйбышевска понадобится нацелить антенну на ближайший ретранслятор. Цифровая телесеть Самарской области состоит из 135 передающих станций, они невысокие - 40-60 метров, поэтому многие о них даже не знают. Если вбить на сайте карта.ртрс.рфнаселенный пункт, название улицы и номер дома, то можно узнать, на какой частоте принимать конкретные каналы в этом конкретном месте и в какую сторону направить антенну. В отличие от спутниковой антенны, для эфирной не требуется настройка с точностью для градуса, поэтому зрители вполне могут справиться самостоятельно.

2. Проверьте мастеров и запчасти

Еще одна возможность карты - для каждого населенного пункта здесь собрана информация обо всех организациях и частных предпринимателях, которые занимаются продажей антенн, кабелей, запчастей, а также установкой и ремонтом оборудования для цифрового ТВ.

-Все эти организации мы отбираем «в ручном режиме», проверяем их компетентность, - пояснил Дмитрий Калиновский. - Поэтому зрители могут быть уверены в квалификации мастеров и качестве оборудования для приема цифрового сигнала.

3. Секретный код для субтитров

В аналоговом телевидении субтитры были скорее исключением, чем правилом. Более того, чтобы нормально их принимать, требовались точные настройки. А вот у цифрового ТВ возможности гораздо шире - субтитрами обеспечены все эфирные каналы. Правда, в разной степени: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «ТВ Центр», СТС, «Пятница», «Мир» и «Рен ТВ» снабжают субтитрами более чем 5% эфира в неделю, «Карусель» — 100%.

- Чтобы включить субтитры, нужно перейти в раздел «Телетекст», - пояснил Дмитрий Калиновский. - Этот сервис доступен на большинстве телевизоров, даже старых, потому что зависит не от телевизора, а от приставки.

Активировать режим скрытых субтитров придется при каждом переключении каналов - для этого достаточно набрать секретный код «888».

4. «Кто предупрежден - тот вооружен»

Неожиданная профилактика оборудования становится неприятным сюрпризом для зрителей, собирающихся посмотреть любимую передачу или сериал. Если раньше о плановом перерыве в вещании канала сообщалось в телепрограмме, то сегодня такой информации там часто нет. Зато она всегда есть в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатное, работает на всех операционных системах и устройствах. Здесь имеется актуальная программа передач и указаны промежутки, во время которых планируется профилактика оборудования на том или ином канале.

5. Отфильтровать лишнее

Еще одна возможность приложения «Телегид» - настроить фильтр и выбрать на всех каналах только те передачи и фильмы, которые интересны именно вам. Это позволит не просматривать всю программу передач целиком, а сразу видеть то, что вам нужно.

- А еще прямо в приложении при наличии интернета можно смотреть все цифровые ТВ-каналы,- рассказал Дмитрий Калиновский.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно настроить цифровое ТВ для уверенного приема

Связисты предупреждают: часто при самостоятельной настройке цифрового ТВ зрители допускают ошибку, которая потом влияет на качество приема сигнала. Надо учитывать, что эфирный сигнал зависит от внешних факторов и метеоусловий.

- Цифровое ТВ гораздо более чувствительно к колебаниям погоды, нежели аналоговое. Уровни радиоволн цифрового телесигнала при распространении подвергаются воздействию внешних факторов, таких как: промышленные помехи, климатическое воздействие (дождь, снег, туман), - пояснил Дмитрий Калиновский. - И если в аналоговом телевидении это приводило только к ухудшению качества изображения на экране, то в цифровом - такое воздействие может приводить к срыву изображения полностью. Именно применение приемных антенн с высоким коэффициентом усиления и кабелей с низким затуханием обеспечивает необходимый запас уровня сигнала (энергетический запас), когда колебание уровня сигнала становится незаметным для телезрителя. Исправить ситуацию может правильное расположение дециметровой антенны - около окна или на балконе, лучше всего – снаружи, на крыше, а еще лучше использовать системы коллективного приема. Если же расположить антенну в глубине комнаты, где она будет окружена каменными бетонными стенами, то уровень сигнала хорошим не будет.

КОНКРЕТНО

РТРС- единый государственный оператор телерадиовещания в России. Осуществляет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, в том числе 20 цифровых телеканалов, во всех субъектах РФ. В его состав входят 78 филиалов: республиканских, краевых и областных радиотелепередающих центров (РТПЦ), в том числе, наш «Самарский ОРТПЦ».

Филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» входит в структуру предприятия с 2001года. Сегодня в филиале работают 250сотрудников. Цифровая телесеть Самарской области состоит из 135 передающих станций и обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 99,14% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Самара» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и программы«Самарского Губернского Телевидения» на телеканале ОТР.Филиал транслирует в самарском регионе 137 радиостанций.