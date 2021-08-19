Мальчику из Самары провел пластическую операцию известный хирург из Беверли-Хиллз

Собрать деньги для операции Ване и его маме помогли благотворительные фонды и неизвестный меценат Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 августа Ванечке исполнится 4 года. Этим летом он с мамой съездил в Калифорнию, чтобы познакомиться с известнейшими американскими хирургами - Джозефом Роберсоном и Джоном Рейнишем. Они сотворили для малыша настоящее волшебство – точнее, ушко, которым природа его почему-то обделила.

Предательство

Когда Ванечка родился, маме сказали, что мальчуган здоров. Но когда молодая мать кормила и гладила малыша по головке, заметила, что с ушком что-то не так. Завернулось что ли? Попыталась пальцами исправить дело – а там и уха-то нет – только маленький валик.

Когда Ване провели обследование, выяснили: правого уха нет совсем, даже ушной канал не сформировался. Такие случаи встречаются один на 10 тысяч. Что делать? Медики ответили: ждать и отращивать мальчику волосы подлиньше, чтобы другие дети не обижали. А операцию сделать потом- лет в 9. А может, в 18.

Папа Ванечки от проблем ретировался подальше. Так Ваня и его мама Оксана остались вдвоем.

Внечка - один на 10 тысяч, именно столько детей в России рождаются без ушной раковины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудеса случаются

Оксана полезла в интернет читать про болезнь сына. Тем более, что одним ухом он не слышал совсем, а слух на втором почему-то понемногу ухудшался. Молодая мать испугалась: а что, если сына ждет тотальная глухота?

Вскоре в глобальной сети она прочитала: да, действительно, в России маленьким детям операции не делают. Только подросткам, причем операций проводят несколько, и слух до конца они не восстанавливают.

А в далекой Америке врачи Джозеф Роберсон и Джон Рейниш считают, что чем раньше ребенку вернуть слух, те больше шансов, что мозговые и речевые центры у него будут развиваться, как положено. И такие операции они делают. И результатов добиваются удивительных. Вот только стоит такое волшебство 85 тысяч долларов.

История Вани и его мамы Оксана глубоко тронула тысячи людей по всей России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Оксаны таких денег не было. За помощью она обратилась в благотворительный фонд «ЕВИТА», потом – в фонд WorldVita. При помощи пожертвования удалось собрать 653 тысячи рублей – к сбору подключались как обычные люди, так и целые организации.

А потом случилось чудо: историю Ванечки услышал человек, который пожелал остаться неизвестным. Но он перевел недостающую сумму, чтобы мальчик мог поехать в Америку. И в марте 2021 года сбор был официально закрыт.

Долгожданная поездка

Из-за пандемии поехать в Америку Ване и Оксане удалось только в мае. 24-го числе у них была консультация, а 25-го – операция.

В Америке Ваня с мамой пробыли месяц Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Операция длилась 8 часов, и первый час ему понемногу вводили наркоз, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Оксана Федотова. – На каждом этапе ко мне выходили и объясняли, что происходит. Вот мы вашему ребенку ввели наркоз, показатели стабильны, все хорошо. Потом они брали лоскуты с кожи головы, с паха и со второго ушка Ванечки, обрабатывали их и подготавливали. Потом доктор Робинсон делал отверстие под ушной проход в черепе. После этого ко мне снова вышли, сказали, что все прошло хорошо. Потом шел второй хирург – доктор Рэниш, он вырезал ушную раковину из специального материала.

Джон Райниш – известный пластический хирург из Беверли-Хиллз. Он разработал собственный метод по изготовлению ушной раковины из медпора – вспененного полиэтилена. Имплант «обтягивают» кожей пациента и под микроскопом сшивают сосудики и нервные окончания.

После операции врачи еще около месяца наблюдали за своим маленьким пациентом и отпустили его домой, в Россию, только после того, как стали уверены, что перелет не повредит его новому правому ушку.

В будущем от "настоящее ушко" от "ненастоящего" сможет отличить только профессионал Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Слух возвращается

Правое ушко у Ванечки сейчас чуть больше левого – это сделали специально. Когда лет в 6 левое перестанет расти, они будут примерно одинаковых размеров. Имплант пока немного отличается по цвету, но и это пройдет. К следующему году «настоящее» ухо от «ненастоящего» сможет отличить только профессионал.

Прогнозы вполне оптимистичные: да, природу сложно обмануть, но есть вероятность, что Ванечка не будет слышать только шепот, а все остальные звуки сможет различать. Причем даже без специальных аппаратов.

- Восстановление и адаптация организма к новому уху будет длиться 4 месяца, но я уже вижу, что слух к Ване возвращается, - рассказывает Оксана Федотова. – Раньше он старался повернуть левое ухо к источнику звука, теперь уже делает это, как мне кажется, скорее по привычке. Он говорит, что слышит мой голос. И для меня это настоящее чудо! Спасибо всем, кто помог нам его совершить!

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