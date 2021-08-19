Крылья Советов – Сочи 21 августа 2021: прогноз на матч 5 тура РПЛ

«Крылья» после четырех туров идут на 14 месте, «Сочи» - на третьем. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч Крылья Советов – Сочи 21 августа 2021 – 2:2.

«Крылья Советов», которые набрали свои первые очки в сезоне в четвертом туре в матче с «Рубином», готовятся принять еще одного уже бывшего участника Лиги конференций – «Сочи». Встреча пройдет в эту субботу, 21 августа, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени (20:00 по московскому). Уже известно, что пускать на стадион будут в основной массе привитых болельщиков и по QR-кодам.

Самарцы и южане расположились на разных полюсах турнирной таблицы Российской премьер-лиги. «Крылья» с одним набранным очком занимают 14 позицию, «Сочи» с девятью очками идет на третьем месте и отстает от лидирующих «Зенита» и «Рубина» на одно очко.

Казанцы могли бы сейчас возглавлять турнирную таблицу, но сыграли вничью с «Крыльями» на своем поле 1:1. У самарцев после передачи пяткой Антона Зиньковского забил Иван Сергеев.

До этого «Крылья» проиграли три матча – «Ахмату», «Спартаку» и «Арсеналу».

«Сочи» потерял очки только в одной встрече. И это поражение было довольно неожиданным – от «Нижнего Новгорода» 0:1. «Ахмат», «Урал» и «Химки» южане обыграли.

«Сочи» сыграли на четыре матча больше, чем «Крылья». Подопечные Владимира Федотова встретились с «Кешлей» и «Партизаном» в Лиге конференций. Клуб из Белграда в серии пенальти обыграл российскую команду и прервал выступление «Сочи» в еврокубке.

Букмекеры ожидаемо называют фаворитом предстоящей встречи гостей. «Сочи» выше в турнирной таблице и у них сильнее состав. Коэффициент на победу южан – в районе 2.5. На победу «Крыльев» дают 2.8 – 2.9. Однако я бы не стал сбрасывать самарцев со счетов. Эксперты отмечают, что команда Игоря Осинькина будет прибавлять от игры к игре, что и показал матч с «Рубином».

«Сочи» будет тяжело против молодой самарской команды. Вероятно, мы увидим большое количество забитых мячей: у «КС» есть проблемы с защитой и приличная атакующая линия, «Сочи» в этом сезоне, как правило, много забивают и мало пропускают.

Коэффициент на ничью к этой встрече – в районе 3.3 – 3.7 у разных букмекеров. Однако именно этот вариант мне кажется наиболее вероятным.