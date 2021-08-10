Эксперты рассказали, что будет с ценами в Самаре осенью

За год цены на продукты выросли на 8,6% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России опубликовали данные по инфляции в Самарской области. По данным Центробанка общий уровень инфляции по итогам июля в регионе составил 7%, при этом за июнь она немного снизилась - на 0,3%. Эксперты рассказали журналисту «КП-Самара», чего ждать от цен в Самаре осенью.

Помидоры тепличные, куры - здоровые

В Центробанке рассказали, что немного замедлить общую инфляцию удалось за счет цен на продовольствие и появления на рынке нового урожая в больше объеме, чем в прошлом году.

- Это способствовало замедлению годового роста цен на морковь, картофель и свеклу. В этом году тепличные помидоры и огурцы, а также яблоки в достатке. В результате цены на них в годовом выражении также снизились, - посчитали в Центробанке. - Кроме того, в регионе снизилась заболеваемость птицы инфекционными болезнями, что замедлило годовой рост цен на куриное мясо и яйца.

За июль скорость инфляции на продовольственные товары упала на 0,8%. Тем не менее, именно цены на продукты по сравнению с летом 2020 года выросли сильнее всего - на 8,6%.

Спрос на стройматериалы растет

А вот непродовольственные товары, напротив, начали дорожать быстрее - за июль инфляция ускорилась на 0,8% и составила 8,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего подорожали строительные материалы. Одна из причин - рост внутреннего спроса: жители региона начали активно строиться и делать ремонт. Возможно, этому способствовала программа льготной ипотеки на новостройки. Вторая причина - в высоких мировых ценах на древесину и металл, из-за чего выросли издержки производителей строительных материалов.

Медленнее всего дорожают услуги - всего на 3% по сравнению с летом 2020-го, причем за последний месяц темпы роста цен замедлились на 0,9%.

- В июле 2020 года после снятия коронавирусных ограничений спрос на услуги был повышенным, заметно вырос внутренний турпоток в регион, - пояснили в Центробанке. - В этом году ситуация более ровная. В результате стоимость санаторно-курортных услуг в годовом выражении снизилась, замедлился рост цен на модельные стрижки.

«Самарцы сами разгоняют инфляцию»

Эксперты сделали прогноз - что будет с ценами в Самаре осенью. В Центробанке рассказали, что сейчас на годовую инфляцию влияют поступление на рынок нового урожая и расширение предложения отечественных овощей. Кроме того, коммунальные тарифы с 1 июля выросли меньше, чем в прошлом году.

- Сейчас во многих секторах расширение спроса превышает возможности предложения. Прежде всего, это касается стройматериалов, мебели, легковых автомобилей, – отметила управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. - Самарцы ожидают роста цен, поэтому решают делать крупные покупки раньше. А это, в свою очередь, «разгоняет» цены в сегменте непродовольственных товаров. А вот увеличение продуктов на рынке способствует замедлению роста цен, мы уже увидел это на примере нового урожая овощей.

Проректор Самарского государственного технического университета, экономист Евгений Франк подчеркнул, что цены в Самаре зависят в общероссийских и мировых.

- Мировая экономика еще не оправилась от коронавируса, который нарушил многие традиционные производственные и торговые цепочки - а такая ситуация всегда «на руку» спекулянтам, которые задирают цены. Доля местной картошки или морковки в общем уровне инфляции невелика, поэтому новый урожай вряд ли окажет на нее сильное влияние, - отметил Евгений Франк. - Да, можно говорить о сезонном снижении, но не более того. Мы зависим от мировой экономики, от роста цен на металл, продовольствие, особенно - на нефть и газ.

«Почти половина наценки - это логистика»

Сами продавцы подтверждают: рост цен будет напрямую зависеть от стоимости топлива.

- Подорожает бензин - подорожает и все остальное, - рассказал журналисту «КП-Самара заместитель гендиректора компании «Неотрейд» (магазины «Миндаль», «Белый пеликан») Антон Емельянов. - Цены на автоперевозки растут, а это отражается на стоимости продуктов начиная со сбора урожая, его перевозки и т.д. Логистика «съедает» до 40% торговой наценки. Но резкого скачка цен мы не ждем: опыт гречки, сахара показывает, что если какой-то товар сильно и резко дорожает, то правительство берет регулирование цены на него в свои руки. Торговые сети не держатся за какую-то определенную марку или производителя. Если тот повышает цену, то мы просто ищем более дешевые аналоги. Сегодня покупатель - а значит, и магазин - не бежит за брендом, лишь за качеством и его соответствием цене.

«Все налоги и платежи добавят в цену товара»

Эксперты отметили еще один фактор, который повлияет на цены - налоги и коммунальные платежи, на которые придется раскошелиться производителям.

- С 2010 года тарифы для бизнеса на воду выросли на 95,5%, на тепло - на 63%, на водоотведение - на 240%, на электроэнергию - на 67%, на вывоз мусора - в два раза, - рассказал журналисту «КП-Самара» президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев. - С июля тарифы еще повысились. Растет налоговая нагрузка на бизнес - например, предпринимателей на «упрощенке» сейчас обязали платить налог на имущество. Центробанк повысил ключевую ставку - соответственно подняли ставки по кредитам для бизнеса и банки. Естественно, все эти издержки в итоге окажутся в ценнике товара и за них заплатит конечный покупатель.

По прогнозу Банка России инфляция в стране к концу 2021 года составит от 5,7 до 6,2%. Экономисты же говорят о том, что реальный ее уровень может оказаться несколько выше.

- В сентябре-октябре рост цен вряд ли будет существенным, в некоторых категориях благодаря новому урожаю даже возможно временное снижение, - считает Валерий Фомичев. - А вот когда наступят холода, ситуация может измениться в худшую сторону.