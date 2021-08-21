Крылья Советов – Сочи 21 августа 2021: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ

Стартовый свисток на стадионе «Солидарность Самара Арена» прозвучит в 21:00 по местному времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Сочи» закроют субботнюю программу пятого тура Российской премьер-лиги. Этот матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени (20:00 по московскому).

Пустят на игру не всех желающих, а только тех, кто привился и у кого есть доказательство в виде QR-кода. Всем остальным придется смотреть игру по телевизору, компьютеру или телефону.

После четырех туров «Сочи» и «Крылья» расположились в разных частях турнирной таблицы РПЛ. Южане преследуют лидирующие «Зенит» и «Рубин», отставая от них всего на одно очко. Самарцы же всего набрали одно очко и занимают 14-ое место. Столько же у «Ростова» и «Урала».

Статистика личных встреч Крылья Советов – Сочи

История противостояние команд небогатая – «Крылья» и «Сочи» встречались всего шесть раз. Это если брать времена, когда южане еще были петербуржцами и назывались «Динамо».

С «Динамо» из СПб «Крылья» играли четыре раза – три раза побеждали самарцы, один раз команды разошлись миром. Непосредственно с «Сочи» «КС» провели всего одну встречу – в октябре 2019 года на стадионе «Фишт». Тогда самарцы увезли с юга победу 2:0. Дублем отметился Александр Соболев.

Еще одна игра того сезона должна была пройти на «Самара Арене» 22 июня, однако из-за коронавируса у сочинцев она так и не состоялась. «Крыльям» присудили техническую победу 3:0, которая никого не обрадовала. Кроме «Крыльев» «Сочи» не сыграли с «Тамбовом», подарили «волкам» очки и таким образом отправили самарцев в ФНЛ.

Прогнозы на матч Крылья Советов – Сочи 21 августа 2021

Фаворит матча – «Сочи». Коэффициенты на победу гостей в районе 2.5. В победу «Крыльев» верят меньше, но шансы у самарцев есть: коэффициенты в районе 2.8. На ничью дают 3.4.

Прямая трансляция матча 5 тура РПЛ Крылья Советов – Сочи 21 августа 2021

Трансляция матча Крылья Советов – Сочи состоится 21 августа 2021 в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени (21:00 по самарскому).

Следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.