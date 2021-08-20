Грядет «багровая» жара: как выжить в Самаре в выходные при плюс 40 и выше

В Самаре ожидается "багровая" жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столбик термометра выше 30 градусов стал нормой для Самарской области. Специалисты утверждают, что такая жара теперь с нами навсегда. Погоду активно обсуждают в соцсетях, а все комментаторы делятся на три типа: те, кто уверен, что лето такое и должно быть; те, кто уверен, что это слишком жарко; и те, кто уверен, что так жарко было всегда, а те, кто жалуются – просто выдумывают или ноют.

Однако, с последним утверждением согласиться нельзя – недаром сейчас активно пишут о том, как обновляются температурные рекорды. Последний такой рекорд был побит на днях, 18 августа - На метеостанции в селе Большая Глушица столбики термометров поднялись до отметки в 37,7 градусов. Предыдущий погодный рекорд был зарегистрирован 86 лет назад, тогда в 1936 году жара разогналась до +37,6 градусов.

Предстоящие выходные в Самаре станут не менее жаркими. В Приволжском УГМС сообщили о повышении температуры воздуха в Самарской области до экстремальных значений. По прогнозу синоптиков, 21 августа 2021 года температура воздуха поднимется до +41 градуса.

Логичным следствием жары являются и пожары. В этом году пожаров, или как это сейчас принято называть, термальных точек очень много. Миллионы гектаров леса горят в далёкой от Самарской области Якутии, а также буквально в самой Самарской области, в Тольятти горели леса, тогда на место тушения было брошено много сил, не обошлось и без визита губернатора и главы МЧС. По мнению эколога, кандидата биологических наук, председателя центрального совета российской «Зелёной лиги» Сергея Симака, помочь в борьбе с лесными пожарами поможет грамотный менеджмент леса и их охрану.

- В Тольятти горел Ставропольский бор. Он представляет из себя массив из зрелого сосняка, которому более 100 лет. Сосновый бор очень и очень пирогенный. Огонь быстро может перекинуться на кроны и начнётся страшный верховой пожар, который невозможно остановить. При проектировании леса мы должны закладывать понимание, что он должен быть не такой пожароопасный. Нужно осознавать видовой состав – на месте сгоревшей сосны не надо высаживать опять сосну. У нас в стране принят лесотехнический подход, а нужен экологический подход к высадке леса, - рассказывает Сергей Владимирович.

Но это долгосрочная перспектива, а жара придёт уже завтра. Что же стоит предпринять, чтобы выходные прошли благоприятно, и вы не начали рабочую неделю в больнице?

От жары страдают умственные способности и работоспособность. В этот период может быть на низком уровне – об этом рассказала психолог Нина Ковалюнас.

- В жару организм меняется и человеку становится дискомфортно. Жара усиливает депрессию, склонность к суициду как следствие депрессии и даже склонность к насилию. Из-за жары всё, что у человека нехорошего таится в голове, проявляется и становится ещё хуже. Некоторые исследования даже говорят о том, что жара вызывает массовые волнения, - поделилась Ковалюнас.

Но в первую очередь, все проблемы происходят из-за дискомфорта физического. По словам внештатного терапевта Министерства здравоохранения Самарской области Олега Фатенкова, правила очень просты. Во время жары стоит носить лёгкую, светлую одежду из натуральных тканей и стараться уменьшить своё пребывание на солнце. Не стоит забывать и про головные уборы. Разумеется, стоит пить много жидкости, но стоит строго избегать алкоголя. Физические нагрузки также противопоказаны в такую погоду – велик риск получить проблемы с сердцем. Те, кто сидит дома под кондиционером, должны помнить, что температура в помещении и на улице не должна различаться больше чем на 10 градусов.

Если же вы получили тепловой удар или стали свидетелем такого – нужно принимать срочные меры. Для начала надо понять степень теплового удара. При лёгко степени ощущается головная боль и тошнота, учащаются дыхание и пульс, расширяются зрачки. В данной ситуации достаточно вывести пострадавшего из зоны высокой температуры и оказать минимальную помощь. Если же у человека сильно болит голова, присутствует состояние оглушенности, наблюдается рвота и человек теряет сознание – всё гораздо серьёзнее и такого человека нужно положить в горизонтальном положении в прохладном месте, обеспечить доступ воздуха, положить холодный компресс, дать попить воды и вызвать медиков.

Но самое главное – быть бдительным, беречь себя и внимательно прислушиваться к своему организму.