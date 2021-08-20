В Самарской области начали выдавать карту жителя. Как ее оформить?

Получить "Карту жителя Самарской области" могут все желающие Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самарской области стартовала массовая эмиссия карты жителя. Получить ее могут бесплатно все совершеннолетние жители региона. Первым к проекту подключился банк ВТБ. Новый продукт можно оформить в любом из его отделений, где обслуживают физлиц. «КП-Самара» выяснила, какие преимущества дает карта жителя и как ее получить.

Многофункциональная карта

Проект «Карта жителя Самарской области» был запущен региональным департаментом информационных технологий и связи совместно с АО «Национальная система платежных карт». А ВТБ стал первым банком-эмитентом, который присоединился к программе.

Карта позволяет с помощью банковского «пластика» использовать ее для получения государственных, муниципальных и коммерческих услуг. Она содержит данные о владельце, функционирует как проездной билет, включает возможность хранения электронной подписи, получения скидок и бонусов при оплате товаров в магазинах-партнерах. В то же время у карты сохраняются все привычные возможности банковского продукта - перевод средств со своего счета и на карты других банков по Системе быстрых платежей (является бесплатным держателям карты), оплата услуг, получение заработной платы и социальных выплат.

Банк ВТБ первым подключился к проекту Фото: Ольга НОВИКОВА

- Карта жителя Самарской области для нас является одним из ключевых проектов, который всецело отвечает принципам нацпроекта «Цифровая экономика», - отметил заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. - Основная его цель - повышение качества жизни граждан, чтобы самарцы с помощью одного продукта имели возможность получать целый перечень услуг и сервисов. Кроме того, карта значительно облегчит коммуникацию между населением и органами власти.

У карты жителя есть свой сайт (card.samregion.ru - можно сделать прямую ссылку или вовсе ее убрать) и мобильное приложение, которое доступно для смартфонов на платформе Androidи IOS. Здесь можно получать информацию о балансе на транспортной карте, проводимых в регионе мероприятиях, уточнить льготы и социальные выплаты, на которые вы может рассчитывать человек, узнать очередь ребенка в детский сад, очередь на жилье и многое другое.

Интересно бизнесу, интересно людям

ВТБ стал первым банком, который присоединился к проекту «Карта жителя» в Самарской области.

- Безусловно, мы рады, что первыми среди банков смогли подключиться к реализации

такого значимого для региона проекту и приступить к массовой эмиссии. При этом картой хотят пользоваться не только обычные клиенты, в ней заинтересованы крупные предприятия и организации, - рассказал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - У этого продукта много преимуществ – удобная и бесплатная банковская карта, которой легко можно управлять из мобильного приложения, она также подключена к программе лояльности, и имеет собственные бонусы и скидки от партнеров. В ней зашито транспортное приложение, которое удобно и быстро можно пополнить в ВТБ Онлайн.

Карта жителя Самарской области разработана на базе флагманского продукта ВТБ «Мультикарта» и обладает таким же высоким уровнем защиты, как и любая другая карта, выпущенная в ВТБ.

- Безопасность средств клиентов – наш приоритет. Для защиты интернет-банка и мобильного приложения применяются самые современные технологии, которые соответствуют стандартам, принятым в мировой практике. При потере карты мы просим клиента сразу же обратиться в офис банка или позвонить в кол-центр ВТБ на номер 1000, чтобы заблокировать ее, - добавил Максим Папков.

"Карта жителя" дает льготы и скидки в магазинах-партнерах программы Фото: Ольга НОВИКОВА

«Это то, что мне нужно»

ВТБ получил уже свыше 1 тысячи заявок на выпуск карты жителя. Оформить заявление на ее получение можно в любом отделение банка, где обслуживают население. Для этого понадобится иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Сам процесс выпуска карты занимает до двух недель.

Самарцы уже оценили преимущества новой карты.

- Я давний клиент ВТБ, и, когда пришла оформлять карту для получения социальной выплаты, мне предложили карту жителя с дополнительными опциями, - рассказала самарчанка Екатерина Гусаркина. –Меня, как многодетную маму, новый продукт очень заинтересовал. Возможность в скором времени пользоваться картой вместо бумажного полиса ОМС, льготный проезд в транспорте - очень удобно, это то, что мне нужно. Кроме того, с картой можно будет ходить в магазины-партнеры и получать скидки при оплате товаров. И больше не нужно носить с собой стопку скидочных карт, а ограничиться одним«пластиком».