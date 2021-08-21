Единственный гол забил Иван Сергеев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги одержали первую в сезоне победу. Далась она самарцам нелегко. Представляем вашему вниманию обзор матча 5 тура РПЛ Крылья Советов – Сочи 1:0, который прошел 21 августа 2021 в Самаре.

«Сочи», видимо, планировал пустить матч по сценарию игр «Крыльев» против «Ахмата» и «Арсенала» - забрать инициативу, задавить прессингом, обескуражить быстрым голом, а то и двумя. Однако «Крылья» к пятому туру обросли мышцами и не дачи южанам сделать это.

Команда Владимира Федотова действительно захватила инициативу, но задавить «Крылья» не получилось. Самарцы огрызались, контратаковали и довольно уверенно защищались. А к середине первого тайма настолько осмелели, что выдали обескураживающую для «Сочи» пятиминутку.

На 33 минуте Иван Сергеев открыл счет в матче. Атака получилась на загляденье – Иванисеня, Зеффан и Ежов буквально разрезали оборону южан на правом фланге, последний раскачал защитника и подал – Иван Сергеев кивком отправил мяч в девятку. 1:0.

Тут же Сергеев мог оформить дубль. Антон Зиньковский сместился с фланга и пробил. Вратарь гостей Джанаев отбил перед собой, мяч угодил к Сергееву, но форвард «Крыльев» поторопился и пробил во вратаря.

После этого атаковать самарцы не бросили. Было видно, что «Крылья» хотели развить успех, но не получилось – на перерыв команды ушли при минимальном перевесе хозяев.

На второй тайм игроки «Сочи» вышли заряженными. Не удивительно – им нужно было отыгрываться. Стартовый навал длился больше 10 минут, однако «Крылья» смогли выстоять и постепенно начали организовывать вылазки к штрафно й гостей. А после игра и вовсе выровняли игру.

Команда Игоря Осинькина в этом матче была похожа на себя времен ФНЛ. Никакого страха, много передач, разнообразные атаки. «Сочи» явно было не по себе. Гости продолжали атаковать, но все, что проходило оборону самарцев, разбивалось об уверенную игру вратаря Ивана Ломаева.

Не удивительно, что «Крылья» довели матч до победы. У «Сочи» были моменты, но гости их не реализовали.

«Крылья» набирают четыре очка и догоняют «Арсенал» и «Химки», а «Сочи» упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата России.

В следующем туре «Крылья» сыграют на выезде с «Уфой», а «Сочи» - в Москве со «Спартаком». Обе игры пройдут в четверг, 26 августа.