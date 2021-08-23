Голубая осетровая луна взошла над Самарой

Над Самарой сияла Голубая луна
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Над Самарой взошла уникальная голубая осетровая луна. Такое название астрономы дают полнолунию, которое является вторым в месяце двумя полнолуниями - либо же третьим в сезоне с 4 полнолуниями. В этот раз выпало бинго - августовская полная луна соответствует обоим условиям. Четыре полнолуния на сезон приходятся нечасто - такая же картина повторится только в 2025 году. Две луны в месяце же взойдут только в 2023 году.
Прикрытая облаками, Луна выглядит особо загадочно
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Непосредственно полнолуние - то есть тот момент, когда земля находится прямо между Луной и Солнцем - произошло в 16.02 по самарскому времени. Но полюбоваться прекрасной полной луной самарцы смогли уже ночью, ближе к 10 часам яркое светило вышло на небосклон во всей красе.
В ряд с фонарями
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Конечно же, в этот момент в прямом смысле луна не голубая. Ближе к горизонту она желтоватая, в зените - белесая. Почему же Луну называют еще и осетровой? Это определение взяли из языка индейцев, которые точно знали: восход августовской полной луны говорит о том, что эта рыба будет хорошо ловиться в озерах. Наши предки вообще во многом опирались на приметы, потому что те в свою очередь становились сосредоточием их опыта, передаваемого из поколения в поколение.
Такую яркую луну сложно не заметить
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В эти же дни можно наблюдать и еще одно интересное явление. Совсем недалеко от Луны сияет яркая точка - это Юпитер, которая только-только выходит из фазы противостояния и поэтому является одной из самых заметных точек на небе. Как раз 22 августа происходит соединение газового гиганта и Луны - конечно же, не в прямом смысле, ведь их разделяют тысячи километров.
Луна - в водолее, а рядом - Юпитер
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Астрологи в свою очередь говорят, что уникальная голубая Луна - позитивное событие, время исполнения желаний и тот самый период, когда нужно запасаться энергией. Более того, голубая Луна находится в созвездии Водолея - водного знака, а это в свою очередь говорит о том, что главенствовать в мечтаниях и побуждениях будут свобода и намерение радикально изменить свою жизнь.
В вышине Луна кажется белой
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Но даже если в своей жизни вы предпочитаете не руководствоваться подсказками звезд и небесных светил, просто полюбуйтесь фотографиями Голубой Луны нашего фотографа Светланмы Маковеевой.