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Общество23 августа 2021 4:00

Голубая осетровая луна взошла над Самарой

Жители города восхитились уникальным августовским полнолунием, которое не повторится еще два года
Анастасия МЫШКИНА
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Над Самарой сияла Голубая луна

Над Самарой сияла Голубая луна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Над Самарой взошла уникальная голубая осетровая луна. Такое название астрономы дают полнолунию, которое является вторым в месяце двумя полнолуниями - либо же третьим в сезоне с 4 полнолуниями. В этот раз выпало бинго - августовская полная луна соответствует обоим условиям. Четыре полнолуния на сезон приходятся нечасто - такая же картина повторится только в 2025 году. Две луны в месяце же взойдут только в 2023 году.

Прикрытая облаками, Луна выглядит особо загадочно

Прикрытая облаками, Луна выглядит особо загадочно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Непосредственно полнолуние - то есть тот момент, когда земля находится прямо между Луной и Солнцем - произошло в 16.02 по самарскому времени. Но полюбоваться прекрасной полной луной самарцы смогли уже ночью, ближе к 10 часам яркое светило вышло на небосклон во всей красе.

В ряд с фонарями

В ряд с фонарями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно же, в этот момент в прямом смысле луна не голубая. Ближе к горизонту она желтоватая, в зените - белесая. Почему же Луну называют еще и осетровой? Это определение взяли из языка индейцев, которые точно знали: восход августовской полной луны говорит о том, что эта рыба будет хорошо ловиться в озерах. Наши предки вообще во многом опирались на приметы, потому что те в свою очередь становились сосредоточием их опыта, передаваемого из поколения в поколение.

Такую яркую луну сложно не заметить

Такую яркую луну сложно не заметить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти же дни можно наблюдать и еще одно интересное явление. Совсем недалеко от Луны сияет яркая точка - это Юпитер, которая только-только выходит из фазы противостояния и поэтому является одной из самых заметных точек на небе. Как раз 22 августа происходит соединение газового гиганта и Луны - конечно же, не в прямом смысле, ведь их разделяют тысячи километров.

Луна - в водолее, а рядом - Юпитер

Луна - в водолее, а рядом - Юпитер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Астрологи в свою очередь говорят, что уникальная голубая Луна - позитивное событие, время исполнения желаний и тот самый период, когда нужно запасаться энергией. Более того, голубая Луна находится в созвездии Водолея - водного знака, а это в свою очередь говорит о том, что главенствовать в мечтаниях и побуждениях будут свобода и намерение радикально изменить свою жизнь.

В вышине Луна кажется белой

В вышине Луна кажется белой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но даже если в своей жизни вы предпочитаете не руководствоваться подсказками звезд и небесных светил, просто полюбуйтесь фотографиями Голубой Луны нашего фотографа Светланмы Маковеевой.

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