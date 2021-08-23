«Автодизель» открыл фирменный интернет-магазин запасных частей

Центральный склад. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Автодизель» открыл фирменный интернет-магазин по продаже запасных частей к двигателям ЯМЗ. Интернет-магазин создан на базе интерактивных каталогов запасных частей ко всем модификациям двигателей ЯМЗ, включающих более 5 тысяч наименований. На сайте ymzmarket.ru потребитель может получить подробную информацию о детали, в том числе посмотреть ее 3D-модель и расположение детали в составе двигателя, подобрать необходимые запасные части по модификации, серийному номеру или дате выпуска.

В интерактивном электронном каталоге Ярославского моторного завода «Автодизель» представлено более 5 тысяч наименований запасных частей к моторам ЯМЗ. Для организации онлайн-продаж предприятие провело реконструкцию центрального склада в Ярославле. На следующем этапе проекта планируется открыть пять региональных логистических центров в регионах наибольшей концентрации техники с двигателями ЯМЗ: в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Иркутске.

Запчасти. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Оформление заказа происходит непосредственно на сайте фирменного интернет-магазина. После поступления оплаты сформированный заказ оперативно комплектуется и отправляется в любую точку РФ. Доставка осуществляется через транспортно-логистическую компанию Pony Express, срок доставки – от 1 до 4 дней, в зависимости от региона. Интернет-магазин «Автодизеля» гарантирует поставку только оригинальных запасных частей ЯМЗ по цене производителя и исключает риски приобретения контрафактной продукции. Продукция поставляется в заводской фирменной упаковке, что обеспечивает узнаваемость, сохранность и защиту изделий при транспортировке. Для организации онлайн-продаж предприятие провело реконструкцию центрального склада в Ярославле, установило транспортировочные механизмы для подачи продукции из цехов на склад, внедрило новую систему электронного управления складом, систему штрих-кодирования продукции и т.д. На складе созданы оптимальные условия для оперативной отгрузки заказанной продукции – у каждой детали адресное хранение, все процессы автоматизированы. В реорганизацию логистических процессов и создание интернет-магазина Ярославский моторный завод вложил около 115 млн рублей.

Андрей Матюшин, генеральный директор Ярославского моторного завода:

– Мы открываем наш интернет-магазин для того, чтобы клиент смог получить гарантированную оригинальную запасную часть двигателя ЯМЗ быстро, по справедливой цене и без посредников. Клиент сможет заказать продукцию не выходя из офиса и получить ее с доставкой «к порогу». Особенно важно, что заказ продукции в фирменном интернет-магазине ЯМЗ исключает риски приобретения контрафактной продукции. Неоригинальные запасные части зачастую не проходят контроль качества и проверку на соответствие требованиям безопасности. Многие из них производятся в кустарных условиях, из низкокачественных материалов. Даже небольшая альтернативная деталь ненадлежащего качества, а тем более контрафактная деталь может привести к поломке важного узла или системы и к внезапному выходу из строя двигателя во время движения. Чтобы избежать подобных рисков, мы рекомендуем приобретать запасные части к моторам ЯМЗ в нашем фирменном онлайн-магазине.

О Ярославском моторном заводе

Ярославский моторный завод «Автодизель» (www.ymzmotor.ru) – одно из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве дизельных и газовых двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Предприятие объединяет три производственные площадки, расположенные в Ярославле. Двигателями ЯМЗ оснащаются около 400 модификаций транспортных средств, производимых предприятиями России и стран СНГ. Моторы устанавливаются на коммерческие автомобили, автобусы, магистральные автопоезда, карьерные самосвалы, аэродромные тягачи, зерноуборочные комбайны, лесовозы, экскаваторы и др. Линейка двигателей ЯМЗ включает средние и тяжелые двигатели с мощностным диапазоном от 120 до 800 л.с. Доля предприятия на российском рынке составляет около 43%. «Автодизель» также проектирует и выпускает на базе двигателей ЯМЗ дизель-генераторные станции мощностного диапазона от 40 до 440 кВт по 1, 2 и 3 степеням автоматизации.