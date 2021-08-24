Партия «Новые люди» впервые в России провела съезд-перформанс

"Новые люди" превратили политический съезд в настоящий спектакль

Участником перфоманса стал руководитель самарского регионального отделения партии Роман Маркаров. «Необычно, по-новому, полностью в стиле «Новых людей»», — так охарактеризовал он увиденное.

«Я строю мысленно мосты»

Политический съезд – как правило, довольно формальное и местами скучное мероприятие. Новые люди превратили его в настоящий спектакль. Как пишет газета «Коммерсант», срежиссировал действие известный своей эпатажностью Константин Богомолов.

Его почерк угадывался в каждой сцене. Достаточно сказать, что кульминацией съезда стал манифест партии, который прозвучал под аккомпанемент симфонического оркестра. 102 музыканта исполнили симфоническую поэму Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». А декорациями послужили проекции космических пейзажей на стенах зала.

Организаторы отказались от сцены, чтобы максимально сократить дистанцию между лидерами партии и гостями из регионов. Люди свободно перемещались, общались, собирались группами вокруг выступающих.

Мероприятия подобного формата смывают границы между людьми

Такое движение навстречу стало лейтмотивом всего мероприятия. Лидер партии Алексей Нечаев подчеркнул, что представленная на съезде программа партии должна ликвидировать пропасть, которая сейчас образовалась между властью и народом, богатыми и бедными, столицей и регионами. «Наша программа проста и понятна, отметил он. — Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы — туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны».

«Вам придется нас услышать»

Над программой работали 11 партийных комитетов. Это не громкие слова и обещания, а конкретные решения, которых так давно ждут жители. Советник Алексея Нечаева по региональным вопросам Сардана Авксентьева за три месяца побывала в 25 регионах. На встречах с людьми она узнала о проблемах, которые годами не решают местные власти.

"Новые люди" отмечают, что теперь регионы услышат

Она уверена: пришло время услышать голос регионов, который давно не звучал в стенах парламента. По ее мнению, именно Новые люди разрушат монополию думских партий, которые давно уже действуют, как единый механизм. «Мы здесь. И вам придётся нас услышать. За нами реальный интерес десятков миллионов. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти», —заявила Авксентьева.

Роман Маркаров отметил, что в предвыборную программу партии вошли идеи улучшения жизни, очень актуальные для Самарской области. Он намерен использовать опыт коллег для решения проблем в сфере ЖКХ, вопросов нехватки мест в детских садах и школах, качества медицинского обслуживания.

Возможно все

Специальные «звездные» гости съезда представили региональных кандидатов и их проекты. Журналист Елена Летучая рассказала об акции, в которой она поучаствовала вместе с иркутскими активистами. Но когда Елена вернулась в Москву, работа не закончилась: на сегодняшний день со дна Байкала подняли более 400 тонн покрышек.

Телеведущая Юлия Барановская познакомила делегатов с сообществом мам особенных детей из Воронежа. Она подчеркнула, что зачастую Новые люди становятся последней надеждой для семей с детьми-инвалидами.

Партия поддерживает талантливых людей

Актёр Сергей Жигунов стал советником Алексея Нечаева по вопросам культуры. Он проводит творческие встречи в регионах и видит, сколько там талантливых людей, которых нужно поддержать. Ведь без талантов из провинций культурную сферу неоткуда будет подпитывать.

Партия «Новые люди» — это партия сообществ: экологи, урбанисты, молодые мамы и общества людей с ограниченными возможностями. Прямо на съезде стартовал велопробег. Блогер и спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов планирует преодолеть более двух тысяч километров на специальном велосипеде по маршруту «Москва — Крым». Он хочет показать коллегам по партии, что возможно всё. Пробег стартовал прямо на съезде.

«Для нашей страны такие события, как сегодняшний съезд, большая редкость, — говорит Роман Маркаров. Они заряжают эмоциями на всю жизнь. Мы еще раз убедились, что идем правильной дорогой. Мы заряжены на победу, видим запрос людей на перемены и готовы действовать».