Стратегия лидерства самарской области стала реальным инструментом улучшений жизни людей

Три года назад по инициативе Дмитрия Азарова в губернии разработали стратегию опережающего развития региона – Стратегию лидерства. Более 950 тысяч человек внесли свои предложения. Они определили приоритетные задачи для органов власти и депутатов, а также сферы жизни региона, требующие преобразований. Решение этих вопросов направлено на повышение качества жизни людей, где бы они ни жили – в городе или в глубинке.

Социально-экономическая ситуация в Самарской области в то время была далека от идеала. Регион накопил большой государственный долг, с 2014 года падали доходы жителей губернии, промышленное производство было в упадке. В год на обслуживание госдолга уходило до 5 миллиардов рублей. Долговая нагрузка не давала региону развиваться.

Теперь результаты этой работы видны во всех сферах жизни региона. Опережающее развитие получило здравоохранение губернии: в городах и районах заработали 5 новых поликлиник, 4 центра амбулаторной онкологической помощи, открылись 55 ФАПов и 3 офиса врачей общей практики. Возрождена санавиация, обновлен парк скорой медицинской помощи— медучреждения получили 397 автомобилей.

За последние три года в регионе введены в строй 9 школ на 7950 мест и 50 детских садов на 13 943 места. Область наращивает объемы социальных обязательств: выплаты пожилым людям увеличились с 2017 года более, чем на 1,5 миллиарда рублей. Только в 2020 году 66 семей в регионе получили средства на улучшение жилищных условий. Построены 10 домов для обеспечения по договору найма жилья.

Жители регионы получают больше возможностей для трудоустройства: 44 производства открыто, 30 000 рабочих мест создано за последние годы. Разнообразными мерами поддержки пользуется агропромышленный комплекс: закуплено 5 700 единиц современной техники, рост производства в 2020 году превысил 7 %. Работники сельского хозяйства собрали самый большой за почти полвека урожай — 2,9 млн тонн зерна.

В губернии успешно и с опережением сроков реализуются крупные инфраструктурные проекты: мосты через Сок, Самару и мостовой переход через Волгу — крупнейший пример государственно-частного партнёрства. Строится дорога Тольятти – Ягодное. За последние годы сделано и отремонтировано 1200 километров дорог, отремонтировано 16 мостов в сельских районах.

Стратегия лидерства находит отражение в конкретных улучшениях жизни людей. За три года в регионе привели в порядок больше 1000 дворов и 477 общественных пространств, реализовали несколько сотен проектов по благоустройству сел. В эксплуатацию введены 4,1 км газопроводов и 11,5 км водопроводов.

В Самарской области стали уделять больше внимания и состоянию окружающей среды. За несколько лет удалось сократить объем выбросов в атмосферу на 7000 тонн, на 16 % снизить количество неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги. Строят и обновляют очистные сооружения. С начала 2019 года с территории губернии исчезли больше 900 несанкционированных свалок. При этом темпы восстановления лесов увеличиваются —общая площадь новых насаждений составила почти 1,5 тысячи гектаров.

Позитивные изменения видны каждому. Стратегия, созданная на основе мнений людей, сегодня корректируется по их же наказам — чтобы уже в ближайшее время продолжили меняться в лучшую сторону и вся губерния, и каждый район, город, село и двор.

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России»

Благодаря инициативам людей и их поддержке, удалось сделать немало. «Единая Россия» стала одним из ключевых инструментов реализации поставленных задач. Это позволит и в дальнейшем не сокращать темпы и продолжать позитивные перемены в регионе.

Николай Ренц, глава городского округа Тольятти, Заслуженный врач РФ:

В регионе принимают все меры для поддержки медицины. Увеличивается финансирование, строятся новые лечебные учреждения – поликлиники, больницы, ФАПы. Главная цель этой масштабной работы – доступная, качественная и своевременная медицинская помощь жителям.

Марина Антимонова, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области:

Завершена работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В 2020 году мы закрыли очередность благодаря активной позиции фракции «Единой России» в губернской думе. В 2021 году по инициативе Дмитрия Азарова и после обращения партии ветераны получили выплаты к 9 Мая.

Денис ВОЛКОВ, зампредседателя комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды:

Под эгидой «Единой России» в области реализуется важнейший нацпроект «Экология». В 2021 году стартовало строительство сразу 8 очистных сооружений. Будут строиться новые объекты водоснабжения в Отрадном, Нефтегорске и Большечерниговском районе. Внедрена система мониторинга воздуха.

Выходные данные по СГД

Изготовитель: Русинов Мокей Валерьевич, место жительства: Воронежская область, город Воронеж. Заказчик: Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 20 экз. Дата изготовления 26.08.2021. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва.