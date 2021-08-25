Жительница Самары перевела ребенка на домашнее обучение. И вот что получилось

Если ребенок учится дома, вся ответственность за соблюдение учебной дисциплины ложится на родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все ближе новый учебный год, а с ним - неизбежный ранний подъем и дребезжание звонка, 40-минутные уроки и короткие перемены, «домашка», контрольные и прочие прелести знакомой каждому школьной жизни. Но существует и альтернатива - домашнее обучение, когда ребенок осваивает школьную программу самостоятельно и лишь подтверждает свои знания, сдавая аттестационные работы. После пандемии и «дистанционки» многие родители задумались - а так ли нужно возвращать детей за парты, если в 21 веке технологии вполне позволяют учиться из дома? Самарчанка откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», как перевела сына-шестиклассника на домашнее обучение, с какими трудностями им пришлось столкнуться и для всех ли подойдет такая форма обучения.

«Жалко зря тратить время»

- Переход на домашнее обучение стал для нас во многом вынужденной мерой. К концу пятого класса у сына была огромная дополнительная нагрузка помимо школы: тренировки по тхэквондо, музыкальная школа, занятия по программированию. Тратить время на то, чтобы просиживать штаны в школе, бесконечно повторяя одно и то же и задерживаясь из-за троечников, делать домашние задания по второстепенным предметам типа рисования или музыки, было очень жалко. Тогда же мы открыли для себя курсы онлайн-школы, я купила углубленный курс по математике - нам понравилось. И мы поняли, что без посещения школы нам будет проще, а эффект может быть лучше. Тем более что мой рабочий график позволял проводить много времени дома и контролировать, чтобы ребенок занимался учебой.

Сама процедура перехода на домашнее обучение трудностей не вызвала. Я пришла в департамент образования и написала соответствующее заявление, мне выдали на руки личное дело моего сына. Домашнее обучение предполагает, что школьную программу ребенок осваивает самостоятельно, однако сдает аттестационные экзамены - в любой школе по своему выбору, которая готова его принять. Обязательная аттестация - только в 4, 9 и 11 классе. Однако чаще всего школьнику предлагают сдавать экзамен в конце каждого года обучения, по мере освоения учебной программы, некоторые договариваются об аттестации раз в четверть или в полгода. У нашей школы не было опыта организации таких экзаменов для детей на домашнем обучении, поэтому мы договорились с другой школой - в Самаре есть несколько учебных заведений, которые готовы принимать таких учеников на аттестацию. Я удивилась, узнав, что в нашем городе на домашнем обучении находится около тысячи детей, это довольно много. Мы заранее обсудили с завучем график аттестации, нам предложили взять в библиотеке комплект учебников, но мы решили, что обойдемся без него. И отправились осваивать программу шестого класса самостоятельно.

«Схалявить» не получилось

Всю школьную программу по основным предметам мы взяли курсами онлайн-школы. Оказалось, что если убрать все лишнее, все повторения, самостоятельные, контрольные, то программу можно пройти за три месяца. У нас получалось четыре урока в день, потом выделяли время на домашнее задание. Все остальное время мы могли тратить на кружки и секции - что и было нашей основной целью перехода на домашнее обучение. Но важно: у меня была возможность быть с ребенком почти все время, это существенно упрощало задачу организации времени. Кроме того, сын сам понимал, что ему нужно освободить время для хобби.

Некоторые онлайн-школы предлагают варианты курсов с онлайн-проверкой домашнего задания, но мы выбрали вариант, когда просто отправляли выполненное здание по е-mail. Не секрет, что обычную «домашку» многие дети списывают с сайта ГДЗ, и у многих это прокатывает. А в онлайн-школе работает система антиплагиат - при первой же попытке сына схитрить и сдать списанное домашнее задание по истории ему прямо сказали - здесь такой номер не пройдет. Схалявить не получилось, пришлось учиться самому.

С второстепенными предметами не заморачивались. По физкультуре раз в четверть приходили в школу и сдавали нормативы или просто писали реферат. По музыке - договорились с учителем, что принесем дневник с зачетом из музыкальной школы. По ИЗО, как обычно, нарисовала мама.

Конечно, были моменты, когда сын ленился, забивал на учебу. Но домашнее обучение хорошо тем, что можно потом нагнать программу. Так что до конца четверти мы все контрольные работы успевали сдавать.

Загрустил в одиночестве

С освоением учебной программы проблем на домашнем обучении у нас не возникло - наоборот, время стали тратить гораздо эффективнее и знания стали качественнее. А вот с социализацией возникли проблемы. Оказалось непросто перестроиться. Когда все друзья сына 1 сентября пошли в школу, а он остался дома, то сначала хвалился этим перед бывшими одноклассниками. Но потом начал грустить, стало не хватать общения. Нас спасла большая дополнительная нагрузка - спортивная секция, музшкола и кванториум, где сын занимался программированием. Там сформировалась команда, сын ездил с ними на соревнования, ребята стали хорошо общаться - появился коллектив. Поэтому если вы хотите перевести ребенка на домашнее обучение, обязательно продумайте момент социализации, организуйте ему круг общения. Одной спортивной секции два-три раза в неделю для этого явно будет недостаточно.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Ставьте цели и следите за распорядком дня

- Самое главное - определите вместе с ребенком, для чего вам домашнее обучение, поставьте цель. Например, углубленно изучить отдельные предметы или освободить время для хобби, с которым планируется связать жизнь. Если ребенок будет четко знать, зачем это ему, то проблем с организацией будет гораздо меньше.

- Определите для себя, готовы ли вы взять на себя функции воспитания и обучения, поддерживать дисциплину и распорядок дня. Не обманывайте себя, что ребенок «сам». В домашнем обучении все это ложится на плечи родителей.

- Обеспечьте ребенку круг общения и социализацию.

КОМПЕТЕНТНО

«Домашнее обучение подойдет интровертам или гиперактивным детям»

Екатерина Калинина, клинический психолог

- На домашнее обучение легче всего перейти в начальной школе - там и программа не такая сложная, и каждый родитель может помочь ее усвоить. В средних и старших классах материал гораздо обширнее, много устных предметов - и ребенку, и родителям будет труднее. Здесь успешность ребенка будет зависеть от возможностей родителей нанять репетиторов, купить онлайн-курсы, учебные материалы. Бывает, что родители детей на домашнем обучении объединяются, распределяют нагрузку, создают кружки. Но это очень энергозатратно для родителей и требует самоорганизации от ребенка - в домашних условиях без звонков и внешней дисциплины самостоятельно следовать графику и уделять время обучению.

Домашнее обучение нельзя рекомендовать всем. Многие ходят в школу ради общения, учатся жить в коллективе, получают жизненный опыт, который помогает им взрослеть. На домашнем обучении многие проблемы ребенку придется решать самостоятельно, и впоследствии в коллективе могут возникать сложности. Если ребенок экстраверт, нацелен на взаимодействие с другими людьми, то на домашнем обучении ему будет сложно. А вот интровертам такая изолированность может подойти.

Хороший эффект приносит домашнее обучение для гиперактивных детей. В классе такой ребенок все время отвлекается, ему трудно концентрировать внимание. Процесс обучения для них гораздо более эффективен, если происходит в индивидуальном порядке. Но для этого рядом с таким гиперактивным ребенком должен быть какой-то тьютор, репетитор, который поможет направить внимание на учебный материал.

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