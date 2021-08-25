Свежие новости о «Крыльях Советов» на 25 августа 2021: подготовка к «Уфе» и недовольство «Сочи»

«Крылья» одержали первую победу в РПЛ и теперь готовятся к выезду в Уфу. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» уже завтра, 26 августа, сыграют свой последний матч перед паузой на игры сборных. Самарцы встретятся в «Уфе» с местной одноименной командой. Игра начнется непривычно рано – в 17:30 по самарскому времени.

Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 25 августа 2021.

Команды в равных условиях

В прошлом туре «Крылья» одержали первую в сезоне победу – обыграли «Сочи» 1:0. Единственный гол на счету Ивана Сергеева.

После матча у главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина спросили о предстоящей встрече с «Уфой».

- Мы готовимся к матчу в Уфе. Сегодня и мы, и они сыграли. Находимся в равных условиях по количеству дней на подготовку. А потом будет пауза на игры сборных, - ответил наставник самарцев.

На игру пустят 50 болельщиков из Самары

Игру с «Уфой» будет судить бригада Владислава Безбородова. На матче будет VAR.

С трибун за игрой смогут наблюдать 50 самарских болельщиков. Вход для них будет бесплатным. Чтобы получить билет, нужно за 1,5 часа до начала встречи подойти к гостевой кассе, там будет ждать специалист по работе с болельщиками «КС».

«Сочи» недоволен, что в ворота «КС» не поставили пенальти

«Сочи» обратился в экспертно-судейскую комиссию после матча с «Крыльями Советов». Причина – момент, который произошел в штрафной самарцев в добавленное время, сообщает «Матч ТВ». Тогда мяч угодил в руку защитнику «КС» Александру Солдатенкову.

Судья Антон Фролов тогда пенальти не поставил. С коллегой согласен и арбитр FIFA Алексей Николаев.

- Так часто происходит, что когда на игре нет ВАР, то надо что-то пересмотреть. Непростой момент случился в конце матча. Но тут руку защитнику просто некуда деть, другой вопрос - в какой момент мяч в нее угодил. Но я поддержу решение арбитра встречи. Интересно будет посмотреть за тем, какое решение будет принято ЭСК. Понятно, что главный тренер «Сочи» был раздосадован этим эпизодом, но это всего лишь эмоции, - сказал Николаев в программе «Правила футбола».