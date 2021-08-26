Максим Глушенков записал один из мячей на свой счет Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Уфа» и «Крылья Советов» сыграли очный матч 6-го тура Тинькофф РПЛ. 26 августа игра проходила в столице Башкортостана на стадионе. «BetBoom Арена» . Удача сегодня была на стороне коллектива Игоря Осинькина.

Начали соперники осторожно. Острых моментов никто не создавал, но предпосылки к этому были. Форвард «КС» Сергеев не смог обработать мяч в выгодной позиции. Голеадор хозяев Агаларов мог замыкать хорошую подачу с фланга, но ему помешал Зеффан.

Счет был открыт на 27 минуте. После розыгрыша штрафного Зиньковский навесил в штрафную, где Никита Чернов здорово пробил головой в угол. 0-1!

Спустя полторы минуты гости удвоили преимущество. Кротов здорово ворвался в штрафную «Крыльев», пробил в защитника, после волжане самарцы убежали в контратаку. Тот же Зиньковский пробил с выгодной позиции, и мяч от коленки Глушенкова залетел в сетку. 0-2!

На 38 минуте Антон мог уже полноценно отличиться сам, снова обыграл несколько человек, пробил с правой, но мяч прошел чуть мимо. Затем неточен был Глушенков.

Сократить отставание уфимцев мог Агаларов. Не получилось — ему тоже не хватило точности. На перерыв команды так и ушли при уверенном преимуществе «КС».

Вторую половину хозяева начали активнее. В самом начале тайма опасно бил Мзрляк с дальней дистанции — мимо. Затем Кротов со штрафного запустил мяч выше ворот.

На 55-й минуте Ежов неаккуратно отдавал мяч Ломаев, Мрзляк пытался прервать передачу, но Роман его свалил. После долгих разговоров с ВАР Безбородов поставил пенальти, да еще и удалил полузащитника гостей. Агаларов с точки был точен и на 61-й минуте сделал счет 1-2.

«Уфа» завладела преимуществом и отчаянно атаковала. Подопечные Алексея Коновала пытались бить и с дальней дистанции, и прорываться в штрафную. Ломаев и защитники справлялись. Иногда хозяевам не хватало точности.

«Крылья» почти не выходили вперед. Только ближе к концу поединка Зеффан бил из пределов штрафной — выше ворот.

В концовке Косинтура мог сравнять счет, но и ему не хватило точности. «Крылья Советов» отбивались весь второй тайм, но смогли удержать победу. 1-2! Самарцы набирают 3 очка и уходят из зоны вылета перед международным перерывом.

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