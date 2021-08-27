Удаление Ежова будет оспорено: что произошло после матча «Уфа» — «Крылья Советов» в 6-м туре РПЛ

Никита Чернов открыл счет в матче Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» обыграли в Уфе одноименный клуб со счетом 2-1. Горожане большую часть второго тайма матча 6-го тура Тинькофф РПЛ играли в большинстве, но не смогли ничего поделать с защитой волжан. Рассказываем, что произошло после матча «Уфа» — «Крылья Советов», который прошел 26 августа.

Самарцы благодаря победе набрали уже 7 очков в чемпионате. Они не проигрывают 3 поединка подряд и поднялись на 10 строчку в турнирной таблице.

— Сложный матч. С соперником, который тоже этот матч оценивал как чрезвычайно важный. Мы создали моменты, но могли сыграть лучше, — считает наставник гостей Игорь Осинькин.

Во втором тайме дела «КС» усложнили судейские решения — пенальти и удаление Романа Ежова. Зелено-бело-синим пришлось полностью перестраиваться, убирать креативных футболистов и бросать все силы на то, чтобы победный счет удержать.

Красная карточка до сих пор вызывает вопросы. Игорь Осинькин не исключил, что это решение будет обжаловано:

— Надо посмотреть получше. То, что я пока посмотрел, те комментарии, которые мне присылают, вынуждают сказать, что да, скорее всего мы будем подавать протест. Нам не нравится, когда так меняется ход игры и результат матча сильно определяет готовность.

Следующую встречу «Крылья Советов» проведут после паузы на игры сборных. Их ждет очередной сложный выезд — в Москву к недавнему сопернику по финалу кубка «Локомотиву».

У уфимцев осталось 5 баллов, они на 12 месте. Главный тренер хозяев Алексей Стукалов признал, что ошибки в середине первого тайма — «Крылья» забили два гола за две минуты — сказались на итоговом результате.

— Обсуждали, что команда «Крылья Советов» еще с ФНЛ славится своими быстрыми ответными атаками. К сожалению, у нас не было баланса. Две-три атаки мы пропустили, получили гол и плюс стандартное положение. Мы разбирали на теории, что соперник больше разыгрывает три в два. Что разбирали, оттуда и прилетело, — признал специалист.

Стукалов отметил, что команде не хватает Олега Иванова. Без него хуже организован контроль мяча, Камилов и Фищенко выполняли скорее оборонительную функцию.

Клуб из столицы Башкортостана в следующем туре также ждет сложное испытание. Им предстоит выезд к одном из лидеров Премьер-лиге — «Сочи». Южане накануне обыграли «Спартак» в столице.

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