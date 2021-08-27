«Мы превращаем цветы в желанный подарок»: эксперт рассказал, как выбрать стильный букет на 1 сентября

Александр устроил свой магазин так, чтобы гостям хотелось прийти туда снова, чтобы было интересно и красиво Фото: Архив "КП"

Яркий фасад дома по адресу: Пионерская, 31 привлекает внимание издалека. В этом зеленом доме Александр не только работает, но и живет. Объединить жизнь и труд было одной из его целей, которую он успешно реализовал в Самаре, открыв не совсем обычный салон цветов. После многих лет жизни в столичном трафике, Александр вернулся в Самару, чтобы найти направление, в котором будут сочетаться искусство и близкий к европейскому формату образ работы и жизни.

Дом, в который хочется вернуться

- Дом, в котором сейчас находится наш магазин, долго пустовал. Для нас он стал идеальной отправной точкой органичного объединения места работы и жилья. Можно говорить о везении, можно - о стечении обстоятельств, - рассказывает Александр. - На первом этаже мы решили создать прекрасное производство. Выбирали из двух названий: «Фабрика букетов» или «Зеленый дом». Хотелось отразить одну из важных особенностей, подчеркнуть, что это не просто магазин - это новый формат. В итоге остановились на втором названии.

«Зеленый дом»действительно зеленый, и речь идет не только о цвете фасада, вывесках, но и о содержании. Попав туда, будто оказываешься в ином пространстве: покой, благоухание цветов, аромат творчества. Здесь всегда рады посетителям с собаками и даже тем, кто пришел на роликах и с мороженным в руках. Среди необычных заказов были, кстати, и цветочные диадемы для хвостатых друзей.

- Формат магазина определяет фраза «жизнь и работа неразделимы», но жизнь не превращается в работу и при этом ты всегда дома. В то же время производственный процесс не превращается в рутину, поскольку для нас главной концепцией остается подход к флористике, как к искусству.

Фото предоставлено Александром

Александр устроил свой магазин так, чтобы гостям хотелось прийти туда снова, чтобы было интересно и красиво. В команде «Зеленого дома» два флориста с художественным образованием, и каждый букет из их рук - произведение искусства.

- Главное - не продажа услуги, а продукт, в нашем случае - букет и его качество. Поэтому мы стремимся создать камерную атмосферу с ценностью к авторским композициям от флористов, - отмечает Александр. - Цветы - не просто растения, они являются частью настроения, непосредственной составляющей праздников, традиций. Владелец "Зеленого дома" уверен, что, выбирая цветы в подарок, очень важно тонко подмечать настроение дня, года.

- Нам нравится динамичность и возможность перестраиваться под новый день - будь то будничные букеты для поздравления коллег и сотрудников, букеты для вечерних мероприятий, свадеб и непосредственно праздников, таких, как 1 сентября.

Каким должен быть букет на 1 сентября

Особенное внимание флористы «Зеленого дома» уделяют созданию букетов к 1 сентября. В итоге получаются цветочные композиции, способные создать настроение.

- Мы делаем букеты так, чтобы они не превратились в формальность, а были желанным и радостным подарком для учителя. При этом мы делаем их финансово необременительными. Безусловно, существуют некие тенденции, подчеркивающие актуальность букетов и выделяющие их на фоне других. Так, например, желтый цвет станет главным цветом этой осени и композиции с ним призваны поднимать настроение в помещении, а где-то - даже заменять солнце. Отдельный плюс этого тренда - нет жестких рамок в выборе цветов, вы можете выбрать любое сочетание.

Фото предоставлено Александром

Как отмечает Александр, набирают популярность также минималистичные и нежные букеты.

- Очень необычно смотрятся композиции с сухоцветами: они возвращаются на рынок и уверенно занимают позиции. Такие букеты напоминают о празднике значительно дольше других, в чем их особое преимущество. И отдельное искусство флориста - собрать гармоничный авторский букет с сухоцветами.

В «Зеленом доме» не боятся сложных задач. Особенно, когда дело касается таких масштабных праздников, как День знаний.

- Мы предлагаем создание композиций, которые будут сочетать в себе сразу несколько преимуществ, главное из которых - индивидуальность. При этом решение о выборе букета всегда остается за нашими гостями, мы, со своей стороны, готовы поддержать производством добрую традицию и сделать особенным праздник для учителей.

Создавать букеты безупречного качества команде «Зеленого дома» удается, в том числе благодаря прямому сотрудничеству с эквадорскими плантациями и садовниками Голландии.

Кстати, в «Зеленом доме» уже открыта запись на предзаказ праздничного букета к 1 сентября.

Конкретно:

Заказ можно сделать по телефону: 89063422206

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