Телевизор, смартфоны и не только: вот что можно получить за участие в акции «Самара, я привит!»

Горожан приглашают на вакцину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выигрывают привившиеся

Если вы еще не успели сделать прививку от коронавирусной инфекции или сомневаетесь в ее необходимости, то есть хорошая возможность совместить полезное с приятным, а именно — выиграть ценные призы просто за факт вакцинации двумя компонентами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», либо однокомпонентной вакциной «Спутник лайт».

Сделать прививку нужно до 31 августа и зарегистрироваться на сайте самара-я-привит.рф — розыгрыш состоится уже 1 сентября. Это уже вторая подобная акция, которую организовывает Самарская региональная общественная организация «За информационное общество».

— Сейчас проходит уже второй этап акции. В первый раз мы с 1 июля по 25 июля регистрировали заявки на сайте самара-я-привит.рф и в результате в нем приняло участие более 9000 человек. На сегодняшний день зарегистрировались около 5000 человек, но заявки будут приниматься до 31 августа, - рассказывает директор СРОО «За информационное общество» Анастасия Кнор.

По словам Кнор, как и в первый раз, участников ждут отличные призы — это телевизор, ноутбук, пять смартфонов, достаточно много билетов в музеи и театры города. Также подарки предоставили и компании экосистемы Сбера: СберЗдоровье и СБЕР ЕАПТЕКА.

Задача этой акции — привлечь больше людей сделать прививку от covid-19 и напомнить им, что не нужно забывать о здоровье.

Это о приятном. А о полезном говорит главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7», кандидат медицинских наук, врач высшей категории Анна Дубасова:

— Мы видим, что болеет больше молодежи, болеют люди, которые не имеют сопутствующих заболеваний, притом болеют тяжело, а болезнь быстро прогрессирует. Все это наводит нас на мысль о том, что справиться с этим мы можем только вакцинацией — никакие другие методы, попытки создать популяционный иммунитет, пока все переболеют, у нас не выйдет. На сегодняшний день в Самарской области привито уже больше миллиона человек, а это значит, что они защищены от этой страшной болезни.

Нас очень часто спрашивают — а болеют вакцинированные? Да, болеют. Но вакцинированные болеют легче, они не попадают в реанимацию и, к счастью, они не умирают. Сейчас первоочередная задача для нас — защитить тех, кто старше 60 лет. Именно в этой группе, при сопутствующих заболеваниях, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, заболевание протекает особенно тяжело и, к сожалению, приводит к осложнениям и летальному исходу. Поэтому, если мы не вакцинируемся, мы так и будем уходить из одной волны ковида в другую и очень долго еще не сможем перейти к нормальной жизни, к нормальному оказанию плановой медицинской помощи по всем видам других заболеваний, которые существуют.

Равняясь на знаменитостей

Известный факт. Для того, чтобы мотивировать население защитить себя от смертельно опасной инфекции, императрица Екатерина II сделала себе прививку от оспы, а затем привила своего сына Павла. Побочным эффектом такой прививки было не кратковременное повышение температуры, как это происходит сейчас, а сама болезнь, но протекающая в относительно легкой форме. Екатерина II болела несколько дней, страдая от жара, головной боли и других симптомов, но это было куда лучше, чем смерть или изуродованная оспой внешность.

— Достаточно у многих жителей, которые вакцинировались, наблюдаются такие явления, как повышение температуры, ломота в костях, головная боль. Но все явления проходят в течение суток и это не является осложнением после вакцинации — таким образом наш организм реагирует на введение вакцины и это нормально, — говорит Анна Дубасова. — К счастью, это происходит далеко не у всех — в среднем где-то у одного из десяти. Остальные 9 человек, максимум, что отмечают, это некоторую болезненность в месте инъекции на протяжении пары дней.

В социальных сетях периодически встречаются реплики, что для получения вакцины приходится стоять в очередях или отпрашиваться с работы. На самом деле это не так, и в Самаре работает 53 прививочных пункта, включая три круглосуточных, которые располагаются на базе городской больницы № 4 (ул. Мичурина, 125), больницы № 6 (ул. Советской Армии, 56), больницы № 10 (ул. Медицинская, 4).

Более того, несколько мобильных комплектов работает возле крупнейших торговых центров города: в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00 у ТЦ «МЕГА» (парковка у центрального входа), у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер») и возле ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела Вefree).

Записаться на прививку заранее можно через Госуслуги или по телефону горячей линии 122. При себе достаточно иметь документ, удостоверяющий личность. Кстати, если сегодня врачи уговаривают людей позаботиться о своем здоровье, то в недавнем прошлом с эпидемиями боролись куда жестче. Так, в 20-х годах прошлого века, во время печально известного голода, в Поволжье свирепствовали эпидемии холеры, тифа и других болезней. Для борьбы с ними были сформированы прививочные отряды, которые массово прививали население, а тех, кто отказывался, кололи вакцинами насильно, иногда прибегая к весьма жестким методам убеждения. Эффект был моментальным — больше в наших краях серьезных вспышек этих болезней не было.

Сегодня и вакцина, и методы убеждения в ее необходимости совершенно другие. И, конечно, приятно осознавать, что ты не только защищен вакциной от болезни, но и можешь выиграть телевизор, ноутбук и множество других призов. Акция «Самара, я привит!» проводится при информационной поддержке администрации городского округа Самара.