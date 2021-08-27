Поддался стадному чувству: в Тольятти мальчик упал с семиметровой высоты в заброшенном клубе и порвал лицо

Здание находится в заброшенном состоянии много лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Заброшенные здания и стройки во все времена привлекали маленьких исследователей больших городов. Любопытные мальчишки забираются на заброшки в поисках приключений и новых впечатлений. Часто такие опасные игры заканчиваются трагедиями.

23 августа 2021 года в Тольятти 12-летнего Ваню друзья позвали играть в прятки в заброшенном бывшем клубе «Пирамида на улице Свердлова, 11а. Мальчик сначала не хотел туда идти, опасаясь незнакомого места, но подростки уговорили его на это приключение. Во время игры Ваня залез в потолочный отдел, но перекрытие потолка не выдержало, и он оттуда упал примерно с 6-7 метров высоты, получив травмы различной тяжести. К счастью, ребенок выжил, сейчас он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

- Мой сын достаточно воспитанный и интеллигентный мальчик. Он хорошо учится в школе и ранее за ним не замечалось никаких юношеских максимализмов, - рассказал журналисту «КП-Самара» отец пострадавшего Руслан Сычев.

Отец Вани считает, что его сын мог поддаться, так называемому стадному чувству, ведь в тот день на заброшку пошли порядка 30-40 детей разных возрастов. Однако трагедии бы не случилось, если бы заброшенное опасное здание было закрыто полностью.

- Вход туда ничем не закрыт, то есть зайти туда можно совершенно свободно. Также этот объект никто не охраняет и не контролирует. Почему администрация бездействует, пока наши дети гибнут на таких опасных объектах? – задаются вопросом родители.

Конечно, не стоит забывать и о родительском контроле. Но порой бывает так, что дети могут ослушаться и поддаться на уговоры своих сверстников, пытаясь быть частью компании. Такие трагедии могут случиться с каждым, поэтому, по мнению отца Вани, нужно в первую очередь избавиться от источника проблем. В данном случае, ограничить доступ на стройплощадки и в заброшенные здания.

- Данное строение раньше принадлежало клубу «Пирамида», после здание передавали театру «Колесо», но у них не было достаточно финансирования для реконструкции ветхого здания. Как мне известно, сейчас заброшка находится на финансировании администрации города, - говорит Руслан Сычев.

Имеено поэтому отец пострадавшего мальчика просит администрацию, которая фактически владеет данным зданием, закрыть доступ к опасному объекту. После случившегося Руслан Сычев написал заявление в полицию и письмо в администрацию Тольятти. По словам заявителя, в настоящее время СК начал проверку по факту падения ребенка с высоты на заброшенном объекте.

Родители Тольятти подтвердили, что данное здание является объектом повышенной опасности, так как привлекает детей своей доступностью. После случая с 12-летним Ваней, активисты сами заколотили вход в «Пирамиду». В детской многопрофильной больнице же отцу мальчика рассказали, что это не единичный случай после посещения заброшки, однако самый тяжелый.

Мальчик выжил, но находится в больнице с серьезными травмами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У сына ушиб головного мозга легкой степени, глубокие рваные раны правой щеки и правого коленного сустава, многочисленные ушибы и ссадины. Ваня уже перенес две операции, - рассказал Руслан Сычев.

Руслан Сычев еще не получил ответ от администрации на свое обращение. Он хочет привлечь внимание общественности к проблеме открытых заброшенных зданий и строек. В комментариях автора поддержали и посоветовали обратиться напрямую к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, так как такая проблема существует не только в Тольятти и Самаре, но и в других городах и поселениях региона.

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