Как сэкономить на сборах ребенка в школу в Самаре и научить его беречь деньги

Собрать ребенка в школу - серьезная задача для родителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем скоро стартует новый учебный год. Последние августовские деньки для родителей школьников – горячее время. Нужно успеть купить форму, спортивные принадлежности, канцтовары. И при этом не разориться окончательно! Как сэкономить на сборах в школу в Самаре и что нужно сделать, чтобы воспитать в ребенке финансовую грамотность с помощью современных инструментов, рассказала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Покупаешь? Забирай промокод

Сборы ребенка в школу – дело финансово затратное. Только на одни тетрадки и ручки может уйти пара тысяч рублей. А уж во сколько обойдется форма и считать не приходится. В этом году государство поддержало родителей выплатами. К социальным программам присоединился и СберБанк. Здесь родителей решили порадовать бонусами. Их получат те, кто оформил государственные перечисления на карту СберБанка. К 10 000 рублей на каждого ребёнка в течение двух рабочих дней родители получают доступ к подписке СберПрайм на три месяца за 1 рубль. После активации подписки Сбер пришлет промокод на 1000 рублей в СберМаркете и на 1000 рублей в СберМегаМаркете.

– Начисление баллов проходит в рамках нашей традиционной акции «Снова в школу». Кроме того, на СберМегаМаркете и СберМаркете — онлайн-площадках экосистемы Сбера, — уже появились отдельные разделы, в которых собраны все необходимые товары для школьного обучения. При этом, если вы делаете первую покупку из категории «Соберем ребенка в школу», то в СберМаркете получаете скидку до 45% на всю продукцию из подборки. А если вы уже сделали школьные покупки на одной из этих площадок, то вам возвращается 30% от суммы покупки бонусами СберСпасибо, которые вы можете потратить, например, в этих же маркетах, – рассказывает Лилия Читнева.

Акция «Снова в школу» продлится до 5 сентября, поэтому еще можно успеть воспользоваться таким предложением.

– Специально для тех, кто готовит ребенка к школе, у нас создан отдельный сайт sber.ru/1, где собраны все предложения. Там вы найдете перечень акций и полезных ссылок, по которым можно перейти за покупками в СберМегаМаркет или СберМаркет. На этом же сайте можно оформить детскую или молодежную банковские карты, образовательный кредит, узнать, какие документы необходимы для зачисления в школу и оформления детского пособия и даже получить онлайн-консультацию врачей «СберЗдоровье», входящий в экосистему Сбера, – добавляет заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва.

Заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Защита детей и взрослых

Еще одно выгодное предложение от Сбербанка к началу учебного года – выгодные условия на страхование.

- До 5 сентября можно оформить страховку от травм с выгодой 25% для детей и родителей. Сумма выплаты до 1 000 000 рублей. При этом страховка действует по всему миру. Подробности акции можно найти на сайте sber.insure/products/injury, - рассказала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва.

Полезное приложение

Перед 1 сентября самое время задуматься и о финансовой грамотности. Карманные наличные деньги сегодня есть почти у каждого школьника. Но гораздо удобнее положить их на карточку и отслеживать траты своего ребенка, к тому же лучше, если он сам будет учиться планировать свои расходы. Для этого Сбербанк создал специальное мобильное приложение для детей от 6 лет, которое объединяет в себе образовательный и финансовый инструмент. Школьники смогут не только совершать покупки самостоятельно, но и просматривать обучающие ролики, улучшая свои навыки обращения с деньгами.

– СберKids – это мобильное приложение, в котором есть детская виртуальная банковская карта. С помощью нее ребенок может оплачивать покупки и копить средства на специальном накопительном счету. Родители с помощью своего приложения Сбербанк Онлайн могут отслеживать все траты ребенка, пополнять карту и устанавливать лимит, – уточняет Лилия Читнева. – В приложении есть не только обучающие мультики, но и проверочный тест, который поможет определить уровень финансовой грамотности у ребенка.

СберКот научит

В этом году Сбер запустил для самых маленьких ещё один образовательный проект – многосерийный подкаст «Петя и СберКот».

– Подкаст состоит из серии сказочных историй с увлекательными персонажами, которые путешествуют в волшебную денежную страну, где главный герой — Петя — учится чему-то новому. Проводником в мир финансовой грамотности и кибербезопасности является СберКот, а самым важным инструментом для управления финансами — приложение СберKids с детской банковской картой внутри, – рассказала Лилия Читнева.

Собираться в школу со Сбербанком просто и выгодно. Пробуйте!