«Огонь идет прямо на газовые установки!»: около газзавода на трассе Оренбург-Самара горят поля

Работа на месте происшествия продолжается ФОТО: Александр Лабаев Фото: соцсети

Серьезное ЧП произошло под Оренбургом в пятницу 27 августа. Около трех часов дня по местному времени в районе газзавода недалеко от железнодорожных путей загорелись поля. Огонь близится к предприятию, жители уже бьют тревогу и боятся, что последствия могут оказаться страшными.

— Огонь идет прямо на газовые установки! Полыхают поля. Страшно представить, что будет, если он дойдет до завода! — поделился с «КП-Самара» очевидец случившегося Александр Иванов (личные данные изменены).

На месте уже работают спасатели. По их словам, паниковать не нужно.

Пожарные отчаянно борются с огнем ФОТО: МЧС

— Сообщение поступило в дежурную часть примерно в 15:06. Природный пожар начался вдоль 26 км трассы Оренбург-Самара. Первые прибывшие подразделения установили, что горит сухая трава и участок лесополосы, — сообщают в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Сухая, жаркая и ветреная погода и отсутствие источников воды осложняют работу на месте событий. В зоне боевых действий уже развернуть оперативный штаб.

— В работах по тушению задействованы 115 человек и 42 единицы техники. Привлечена инженерная сельскохозяйственная техника для опашки, а также машины для подвоза воды, — отмечают в ведомстве. — На место прибыл пожарный поезд от РЖД. Борьба с огнем ведется на шести боевых участках.

Дым видно со всех сторон ФОТО: Александр Лабаев Фото: Соцсети

За ситуацией с воздуха наблюдают беспилотные авиационные системы. Мобильная лаборатория экологической службы Оренбургской области контролирует состояние атмосферного воздуха.

— Населенным пунктам пожар не угрожает. Погибших и пострадавших нет, — добавляют в МЧС.

Причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области горит территория возле ГПЗ

Около Отрадненского газоперерабатывающего завода горит камыш (подробности)