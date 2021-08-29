Бронетранспортеры и стрельба из автомата: показываем, что интересного было на форуме «Армия-2021» под Самарой

В Самарскую область прибыла военная техника 2-й общевойсковой армии ЦВО Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области с 26 по 28 августа 2021 года проходил военный форум «Армия-2021». Выставка военной техники проводилась в поселке Рощинский, сюда прибыли более 50 единиц танков Т-72-Б3, бронетранспортеров, самоходных гаубиц и бронеавтомобилей.

Дети получили массу положительных эмоций Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вся техника, представленная на военном форуме, прибыла в Самарскую область своим ходом, совершив марш-бросок из Оренбурга, Пензы и Удмуртии. Гости могли своими глазами увидеть ЗРС С-400 «Триумф», бронетранспортер БТР-82АМ, зенитную установку ЗУ-23-2, минометы 2Б9 «Василек» и 2Б14 «Поднос», пушку МТ-12 «Рапира», а также пострелять из автоматов и посидеть внутри танка.

Бойцы рассказывали маленьким посетителям о службе в рядах российской армии Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Особенно много ярких впечатлений на форуме получили дети. Отцы привезли в Рощинский своих сыновей, чтобы показать военных и их технику. Мальчишки с большим удовольствием лазили по спецмашинам и учились попадать в цель из оружия.

Мальчишки с удовольствием лазили по танкам и учились стрелять из автомата Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вся техника, представленная на форуме, стоит на вооружении 2-й общевойсковой армии Центрального военного форума. Военнослужащие лично приняли участие в мероприятии и рассказали о службе в российской армии.

Сами военные обеспечивали безопасность на форуме Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Общественную безопасность на мероприятии обеспечивали подразделения общественной полиции. Во время проведения форума не было зафиксировано ни одного нарушения.