Водоросли убивают: как бороться с загрязнением Волги сине-зелеными

В этом году Волга начала цвести еще раньше, чем обычно

В этом году ситуация с замором рыбы в Волге приобрела действительно катастрофические масштабы. Уже в конце июля мертвыми рыбешками были усыпаны все берега реки и водохранилища, попадались и огромные экземпляры: сомы, осетры. Отдыхать на берегу водоемов стало невыносимо: вода зеленая, в воздухе стоит запах гнили. И посреди всего этого великолепия – загорают люди, копошатся дети. Экологи не раз объясняли: да, действительно, проблему сделал еще более серьезной тот факт, что температуры воздуха в этом году экстремально высокие, Волга быстро прогрелась и в ней стали в небывалых количествах размножаться сине-зеленые водоросли. Этот фитопланктон потребляет столько кислорода, что на другие организмы его просто не хватает, вот и задыхается рыба в воде, в своей исконной среде. Но назвать эту ситуацию нормальной, конечно же, не поворачивается язык. Можно ли исправить ее? Наказать виновных? Кто ответственен за экологическую катастрофу. Представители партии «Зеленые» в пресс-центре «КП-Самара» собрали для обсуждения проблемы лучших экспертов региона. Разговор получился жарким, ведь благополучие главной реки региона – вопрос важный и волнующий каждого.

- Ситуация в Самарской области сложилась сегодня очень волнующая. Я не могу припомнить такого масштаба проблемы за многие годы. Очень много обращений, фотографий в социальных сетях. И, конечно же, рождается много домыслов и слухов – есть ли выбросы или все же виноваты только температуры высокие. Именно поэтому мы решили с экспертами не просто расставить точки над «и», но и найти возможные механизмы решения проблемы, - говорит председатель Совета регионального отделения партии «Зеленые» в Самарской области Олег Комаров.

Проблему обсудили на круглом столе в "КП-Самара" Фото: Евгения ВАСИНА

Директор АНО «Чистые водоемы» Денис Стукалов в свою очередь отметил, что за всю жизнь не видел столь зеленой Волги, а масштабы проблемы, по его мнению, даже нельзя оценить невооруженным взглядом, ведь большое количество мертвой рыбы просто опустилось уже на дно. По его мнению, в гибели рыбы должны быть установлены виновные, должно быть возбуждено уголовное дело и ответственные наказаны. И исключить техногенный характер катастрофы нельзя – это и выбросы в Волгу, и застройка берега Волги – водосборных территорий на участке от Постникова до Студеного оврага, из-за которой исчезла возможность пополнения реки чистой водой.

Инженер-исследователь Института экологии Волжского бассейна РАН Станислав Саксонов подтвердил, что причины гибели рыбы – техногенные, но комплексные. Волга уже давно превратилась в некоторую систему прудов, а не в реку. Есть выбросы предприятий, но есть и канализация, стоки с дорог общего пользования, с полей, других объектов. Очень много в воду попадает той самой «химии», которая потом становится пищей для размножающихся водорослей.

- Нельзя сказать, что толчком проблемы стал определенный фактор, виноваты все они комплексно. Катализатором стала повышенная температура, другие ситуации, - отметил он.

Директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова рассказала, что корнем зла сегодня являются сине-зеленые водоросли - именно они потребляют большую часть кислорода, вырабатывают углекислый газ и не дают выживать больше никаким организмам.

На берегу много мертвой рыбы

- Сине-зеленые с нами уже давно - «цветение» Волги происходит уже 30-40 лет, в навигационный период, то есть летом, они поднимаются к поверхности воды, активно размножаются. Но в этом году в июле произошел скачкообразный рост количества таких водорослей, причем во всей акватории Волги — от Камы до Волгограда. Это беспрецедентная ситуация, - рассказала она. И уточнила, что в пробах, отбираемых лабораториями, процент сине-зеленых водорослей, которые опасны еще и тем, что выделяют токсины, достигает 90-95%.

Так что же делать? Участники круглого стола считают, что - в первую очередь – нужно строить очистные сооружения. Да, высокая температура послужила катализатором развития фитопланктона, но ведь ему и так комфортно в реке, где много питательных веществ: азота, фосфора. А ведь попадают они из обычных канализационных стоков с моющими веществами.

Варианты борьбы с водорослями предлагают местные компании Фото: Евгения ВАСИНА

- Мы сами питаем сине-зеленые водоросли тем, что сливаем в Волгу вещества, которые способствуют их росту. Решить проблему поможет строительство и реконструкция очистных сооружений в рамках программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». На эти работы выделено более 1,5 миллиарда рублей только в 2021 году, - поделился мнением начальник отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейного водного управления Александр Суперфин.

Но все это не решает вопрос с водорослями, которые уже есть с нами. Фитопланктон проходит полный цикл развития, отцветая, умирая, опускаясь на дно. И способствуя его заиливанию – и, как следствие, дальнейшему обмелению, а значит и прогреванию Волги.

Механическое решение предлагает директор компании «БиоТехКомп» Александр Чистов. Его компания предлагает специальную установку – судно, собирающее эти водоросли.

- Мы построили судно катамаранного типа, которое за двадцать минут собирает 1 кубометр сине-зеленых. На борту может находиться до четырех тонн собранного материала. Все это, при помощи биореактора мы превращаем в органическое удобрение, абсолютно экологичное и безопасное. Таким образом, мы помогаем природе снизить антропогенную нагрузку на Волгу, - уточнил он.

Сейчас технология запатентована. Имеющееся решение не обеспечивает высокую скорость переработки, при этом биореактор можно усовершенствовать, но для этого нужны инвестиции около 3 млрд рублей. Представитель регионального правительства, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго отметил, что найти средства можно благодаря субсидированию или грантам, к сожалению, план нацпроекта «Экология» уже утвержден и включить проект в него невозможно. Однако в этом документа также прописан ряд работ, которые действительно помогут сделать Волгу чище и лучше.

- Сегодня мы определились с комплексом мер, которые должны помочь в борьбе с сине-зеленым злом. Но нужна долговременная работа в самых разных направлениях. Во-первых, нужно найти деньги на финансирование работы судна «БиоТехКомп» - это же находка. Во-вторых, надо действительно реконструировать очистные и искать тех, кто незаконно сливает отходы в реки. Ведь в какой бы маленький овражек не сливалась гадость, рано или поздно она обязательно дойдет до Волги. И, наконец, надо вести борьбу с фосфатами, которые стимулируют рост синезеленых. Сейчас они встречаются во многих чистящих средствах и стиральных порошках. Во многих странах Европы действует законодательный запрет на фосфаты или ограничение по их содержанию до минимума (<0,5%). Необходимо сделать то же самое и у нас, - резюмировал обсуждения председатель реготделения «Зеленых» Олег Комаров.

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