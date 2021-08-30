Погода на сентябрь 2021 года в Самаре: бабье лето будет, но сначала придется достать куртки

Осень начнется сразу и резко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркое лето закончилось, впереди осень и, конечно же, каждого волнует - какой она будет, ветреной и дождливой, теплой и сухой? Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре 2021 года в Самаре. Конечно, прогноз на весь месяц пока приблизительный, но в целом можно понять, что нас ждет.

Начнется сентябрь 2021 года с потепления. В первые дни дневная температура составит +25 +29 градусов. А вот ночи уже будут по-осеннему холодными, до +11 градусов опустятся столбики термометров. В начале сентября ветер будет дуть с юга и приносить с собой теплый воздух. Осадков синоптики не ожидают и не обещают. Так что, бабье лето останется в регионе и еще порадует не желающих прощаться с теплом и хорошим времяпровождением горожан.

А вот уже с 4 сентября в регион придут дожди и сильно похолодает. Днем будет всего +18 градусов - самое время доставать теплые куртки и джинсы. Направление ветра сменится, он подует с запада.

Вполне возможно, что бабье лето еще вернется - к концу сентября потеплеет, появится окошко без дождей. Но сначала горожанам предстоит полностью насладиться дождливой и прохладной осенью.