В Самаре проверили скорость возведения детсада на Ташкентской

Детский сад уже достраивают

Стройка под контролем

В Самаре продолжается строительство детского садика на улице Ташкентской, возведение его стало возможно благодаря нацпроекту «Демография». Еще недавно на объекте из-за нехватки материалов работы сбавили темп, однако, после визита на площадку главы города Елены Лапушкиной, вопрос с поставкой был решен. Сейчас уже готова коробка будущего детсада, закончены все монолитные работы, рабочие укладывают керамические блоки ограждающих конструкций.

- ближайшее время эта работа будет закончена, мы приступим к осуществлению закрытия теплового контура здания, будут установлены окна и начаты фасадные работы. Также, параллельно, в подвальном помещении ведутся отделочные работы, утепление, штукатурка стен. Не забыли и про прилегающую к зданию территорию, здесь планируют грунт, а также подводят инженерные коммуникации, - рассказал руководитель Департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. Он отметил, что этот объект находится на пристальном контроле у городской администрации – сдать здание в эксплуатацию должны уже в конце года и никаких отставаний в работах быть не должно. Кураторы от городской мэрии посещают площадку не реже, чем два раза в неделю и помогают с поставкой стройматериалов во внеочередном порядке. Для строительства стен детсада используются керамические блоки: одно из главных преимуществ этого материала низкая теплопроводность, соответственно потери тепла в помещениях будут в разы меньше, а значит, здание будет энергоэффективным.

Тепловой контур, который защитит строение от неблагоприятных погодных условий, в том числе, ветра, дождя и снега, сейчас находится в работе. Сразу после этого начнется утепление в основном здании, затем покраска фасада. В скором времени планируем устанавливать забор и восемь детских беседок с игровыми площадками. Покрытие - резиновое. На участке будет высажено много зеленых насаждений: пирамидальные тополя, березы, голубые ели. На въезде запланирован большой палисадник, - рассказал о проводимых работах представитель подрядной организации Денис Фельдблит.

Здесь все будет сделано по правилам

Очереди станут меньше

Запуска нового садика ждут десятки молодых семей района. Здесь будет 130 мест для дошкольников всех возрастов, в том числе – большая ясельная группа. Появление нового детского учреждения должно улучшить социальное обеспечение жителей и облегчить ситуацию с очередностью в детских садах. Кроме того, садик действительно станет украшением территории.

- При строительстве детского сада в этом дворе одновременно реализуется еще один национальный проект – «Жилье и городская среда», в этом году двор в рамках программы будет комплексно благоустроен. Здесь будет обновлено дорожное покрытие, обустроены газоны и места для отдыха людей, - уточнил Сергей Шанов.

Повезет и детишкам, которые отправятся в новый садик. Внутри все будет обустроено в соответствие с современными требованиями. Каждая детская группа будет разделена на три ячейки на каждом этаже. На первом - для детей от года до трех лет, на второ – от трех до шести лет. В этих помещениях будут находиться все необходимые объекты - раздевалки, игровые комнаты, буфет, спальня, а также туалеты. Перемещаться между этажами можно будет как по лестнице, так и на лифте, который установят чуть позже. Также для каждой ячейки предусмотрены отдельные вход и выход, что облегчит эвакуацию детей и воспитателей в случае чрезвычайной ситуации. Все здание будет приспособлено и для приема маломобильных детишек, например, колясочников.