«Информация на 70% новая и на 100% применимая»: на заводе «Луч» в Тольятти прошел тренинг в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Тренинг провел тренер-эксперт РЦК Сергей Нуштин.

С продукцией Волжского светотехнического завода «Луч» каждый из нас сталкивается почти каждый день. Например, завод производит линейные светильники серии DIRECT STEEL, которые можно встретить в магазине у дома и у крупных ритейлеров. Сегодня это перспективное и активно развивающееся предприятие. Завод уже завоевал репутацию одного из самых передовых производств в отрасли, предоставляющих высококачественное оборудование по конкурентоспособным ценам. В ассортименте компании более 2000 наименований светильников, которые позволяют найти решение по освещению для любых нужд организации: от освещения небольших складов до уличного света. Вся продукция предприятия сертифицирована и проходит 100% контроль качества перед каждой отгрузкой. Светильники полностью соответствуют всем нормам СНиП, СаНПиН и современным Государственным стандартам РФ.

Рабочая группа из числа сотрудников Волжского светотехнического завода «Луч»

Чтобы оставаться конкурентоспособным и повышать выручку, предприятие три месяца назад включилось в нацпроект «Производительность труда», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В рамках данного проекта в Самарской области работает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Специалисты центра помогают предприятиям-участникам найти точки роста и улучшить свои показатели и условия работы сотрудников, используя внутренние ресурсы.

На Волжском светотехническом заводе «Луч» уже сформирована рабочая группа из числа сотрудников. Им предстоит пройти обучение, составить план улучшения одного из участков производства и внедрить полученные знания на предприятие. Накануне тренер-эксперт РЦК Сергей Нуштин провел для сотрудников предприятия максимально полезный и интересный тренинг «Стандартизированная работа».

- Наш отдел должен выстраивать работу производства, и насколько оптимально мы это сделаем, таким и будет эффект, - рассказывает участник рабочей группы, начальник технологического отдела Али Тукшаитов. – Я очень люблю учиться. Ранее уже неоднократно посещал тренинги, но нигде не было настолько детализированной информации, нигде мы не проходили так детально основы бережливого производства, все мое обучение носило более обзорный характер. Тренинг, что провели специалиста РЦК, помог структурировать знания. Пришло понимание, как нужно делать. Для меня информация на 70% новая и на 100% применимая.

Обучение прошло продуктивно.

Применять полученные знания работая группа планирует на линии производства линейных светильников для ритейлов серии DIRECT STEEL.

Кстати, для участников национального проекта доступны сразу несколько вариантов поддержки. В их числе инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Данный вариант поддержки был инициирован губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Так предприятия могут компенсировать некоторые затраты на модернизацию производства.

Еще один вариант помощи - льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн рублей, во втором – от 5 до 100 млн рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

Теперь полученные знания нужно применить на практике.

Кстати, Волжский светотехнический завод «Луч» в 2020 году уже получил займ Государственного фонда развития промышленности Самарской области на 20 млн рублей, но по программе финансирования «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Средства пошли на реализацию проекта по запуску в серийное производство бактерицидных облучателей, позволяющих производить обеззараживание помещений в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях. Было закуплено оборудование, прошли монтажные работы и частично профинансирована закупка комплектующих и материалов для производства облучателей.