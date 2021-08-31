К пуску тепла в Самаре готовятся летом

Беспрецедентные объемы работ по модернизации теплосетей в Самаре обеспечат надежное прохождение отопительного сезона. Фото: Администрация Самары

В Самаре этим летом модернизация теплосетей проводится с небывалым размахом. Губернатор поставил задачу к 10 сентября быть готовыми к предстоящему отопительному сезону, и в областной столице предпринимают все меры, чтобы успеть к этой дате. При первой необходимости тепло, прежде всего, начнет поступать в социальные учреждения. В целом перекладка теплотрасс запланирована на 58-ми участках. Так, в зоне ответственности инвестора - ПАО «Т Плюс» находится 48 объектов. Как рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко, на 11 объектах работы уже закончены. Одной только заменой труб работы не ограничиваются. После того, как приводят в порядок коммуникации, на объектах по постоянной схеме восстанавливают благоустройство территории. Еще на 15 объектах модернизацию теплотрасс планируется завершить уже 5 сентября.

НЕБЫВАЛЫЙ РАЗМАХ БЛАГОДАРЯ МОДЕЛИ «АЛЬТКОТЕЛЬНАЯ»

Среди городов-миллионников Самара стала одним из первых, где летом прошлого года после вхождения в единую ценовую зону теплоснабжения стартовала реализация новой модели тарифообразования по методу «альтернативная котельная». А к 1 ноября уже завершились все работы переходного периода.

«Альткотельная» позволяет направить куда более значительные средства на ремонт и техническое перевооружение теплосетей в городе. По словам Владимира Василенко, только в этом году инвестиции в развитие теплосетей составили порядка 3 млрд рублей, а за последние два года - около 5 млрд рублей. Для сравнения в 2017 году на обновление теплотрасс израсходовано около 1,1 млрд рублей.

- Таких масштабных пере[1]кладок город не знал последние тридцать лет. Если не сравнивать с Москвой и Санкт-Петербургом, то ни в одном другом городе России, как в Самаре, перекладки в таком большом объеме не ведут, - отметил Владимир Василенко.

Кроме того, появилась возможность окончательно решить проблему бесхозяйных теплосетей: сейчас все объекты регистрируются.

Ожидается, что в областной столице, наконец, удастся достичь главной цели, ради которой и внедрили метод «альтернативной котельной» - повышения надежности теплоснабжения горожан. Благодаря новому подходу удается не просто увеличить объемы перекладок, а вести их опережающими темпами. Поэтому значительно сократится количество теплотрасс, находящихся в разной степени износа, будет минимизирована вероятность технологических повреждений, аварийных ситуаций во время прохождения отопительного сезона. Все это является обязательным условием успешной подготовки города к нему.

Как отметил Василенко, подрядчики нацелены работать максимально активно и качественно, так что какихто проблем в ближайшем будущем на отремонтированных участках не ожидают. Новые трубопроводы защищены более надежно, в том числе пенополиуретановой изоляцией. Если все же что-то случится, предусмотрена система оперативного диспетчерского контроля - ее элементами теплотрассы оснащают в ходе модернизации. С такой системой диспетчер оперативно узнает даже о минимальном повреждении трубы и направит ремонтную бригаду, которая быстро устранит порыв. При этом локация будет определена с точностью до 1 метра. Гарантия на такие трубопроводы составляет 40 лет. Однако, как заверяют специалисты, новые трубы могут беспроблемно прослужить и более полувека.

В этом году в целом по городу обновят порядка 35 км теплотрасс (в рамках моде[1]ли «альткотельная» - около 30 км).

«ВСЕХ ПОДКЛЮЧАТ ВОВРЕМЯ»

Сейчас ПАО «Т плюс» идет опережающими темпами, хотя названные цифры недостаточны.

- У нас был износ сетей в 70-75 %, и столько наверстать за два года почти невозможно. И заметьте, что большой объем работы делается еще и в кварталах, где были многочисленные порывы. И если идет магистральная труба, мы перекладываем не только ее, но и все трубы, залегающие рядом в квартальном квадрате, - пояснил Владимир Василенко.

Это, например, квартал улиц Пензенской, Владимирской, Урицкого и проспекта Карла Маркса, еще один - в границах проспекта Карла Маркса и улиц Владимирской, Пензенской, Дачной; сразу 7 перекладок в кварталах Советского района и др. В городе работают опережающими темпами и заверяют, что задачи, поставленные губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной, будут выполнены.

- Мы работаем для то[1]го, чтобы соблюсти график и к 10 сентября быть готовы[1]ми к отопительному сезону. Всю «социалку» мы сможем подключить к теплу к указанному сроку, - сказал Василенко.

К 10 сентября к подаче теплоресурса подготовят объекты, от которых «запитаны» учреждения социальной сферы. Больницы, дома ребенка, интернаты, детские сады и школы получат тепло по первой необходимости. В частности, в последнее время на особый контроль бы[1]ли поставлены работы возле школ № 148 и № 10, возле детского сада за перекрестком улиц Печерской и Авроры, а также детского сада на улице Ново-Садовой, 9а (рядом с улицей Первомайской) - после перекладки теплотрассы на территории дошкольного учреждения подрядчик намерен продолжить трудиться, обновляя теплотрассу далее в направлении улицы Осипенко (почти до конца квартала).

Хотя первоочередное внимание уделяется соцобъектам, жилой фонд уже сейчас готов к подаче тепла на 80 %. Данные вносятся в систему «ГИС ЖКХ». Сейчас также активно ведется работа по введению в эксплуатацию домов после строительства, чтобы и в новом жилье самарцы своевременно получили тепло.

ПОТЕРПЕТЬ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОРЫВОВ

Масштабные работы по ремонту теплосетей жители Самары этим летом могут наблюдать постоянно во всех районах города. Хотя работы влекут за собой перекрытия и другие неудобства, многие горожане относятся к этому с пониманием.

- Естественно, при работах возникает недовольство тем, что много дорог перекрыто. Но мы стараемся минимизировать, по выходным работаем. Но лучше починить коммуникации сейчас и пережить все эти неудобства, нежели столкнуться с порывами зимой, - говорит Василенко.

Прежде, чем вывести трубопровод из эксплуатации, подрядчики прокладывают временные линии для подачи горячей воды. Горожане заблаговременно информируются о перекладках, а также связанных с ними ограничениях движения транспорта и маршрутах объезда. Перекладки через перекрестки дорог в этом году организуют в выходные дни, когда нет напряженного трафика, чтобы уже к началу новой недели восстановить благоустройство и возобновить движение по участку. По такому принципу трудились на улицах Гаражной, Клинической, в районе пересечения улиц Агибалова и Красноармейской, Печерской и Авроры. После перекладки труб на теплотрассе по улице Ново-Вокзальной между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой для удобства горожан будет переформатировано движение транспорта. Работы начнутся в этом году, а завершатся в следующем. Проезжая часть появится там, где ее сейчас фактически нет. Теплоэнергетики пока не зашли на этот объект, но работы на нем не будут влиять на старт отопительного сезона, поскольку участок теплотрассы - резервный. Все работы по подготовке Самары к грядущему отопительному сезону ведутся под непрерывным контролем мэрии.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВЯТ И КОТЕЛЬНЫЕ

Состояние котельных - еще одна составляющая общей готовности хозяйства к зиме. Так, ситуация, связанная с котельной в Куйбышевском районе, которая ранее принадлежала заводу «Волгабурмаш», теперь не вызывает столько вопросов, как ранее. Год назад ее вновь запустили, и это стало значимым для местных жителей событием. Благодаря мерам, принятым городской властью, котельная, находившаяся в собственности компании «Волгатеплоснаб», возобновила функционирование. Было найдено грамотное решение: по договору аренды объект передан МП «Инженерная служба». В этом году договор продлен на 11 месяцев. Муниципальное предприятие продолжает планомерную работу, что[1]бы в отопительный период все прошло без сбоев. Также в Куйбышевском районе вы[1]полнена перекладка теплотрассы под железнодорожными путями. Так что местные жители могут не опасаться - теплом они будут обеспечены в срок. Есть информация относительно других планов: не исключено, что уже в отопительный сезон 2022-2023 годов Куйбышевский район уйдет от котельной КНПЗ, а теплоресурс будет поставляться с