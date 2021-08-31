Вспоминаем лето 2021 в Самаре: зверские убийства, загадка Пузиковой и Ряскова, пожары и аномальная жара

"Комсомолка" подвела итоги уходящего лета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Лето подошло к концу и пришло время подводить его итоги. «КП-Самара» решила вспомнить все яркие события, которые произошли за три месяца в регионе. Лето 2021 года было насыщенным, жарким, безумным и порой трагичным. У нас было все: и лесные пожары, и жестокие убийства, крупные ДТП, интересные расследования загадочных историй. Эти события происходили в период аномальной жары, когда столбики показывали больше +40 градусов.

Итак, давайте начнем по порядку.

Июнь 2021 года

Первый месяц лета в Самаре был насыщенным на события. В начале лета, 8 июня, жителей Самары, а также других городов России, потрясла новость о смерти трехлетней Настеньки, которую собственная мать уронила из окна шестого этажа на 3-ем проезде, 50б. Эта история никого не оставила равнодушным, ведь как это возможно, воспитывать свое дитя таким варварским способом. Сейчас 23-летняя горе-мать Анна Р. Находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, следователи заинтересовались действиями органов опеки, которые допустили такую ситуацию.

В это же время, с 7 июня стартовал фестиваль Волгафест-2021, который проходил на набережной с течение двух недель. Для жителей и гостей Самары устроили фееричное шоу прямо на пляже, а заводные музыканты задавали ритм всему фестивалю. В кульминации на фестивале набережных выступил известный во всем мире слэклайнер Фриди Кюне, который прошелся по канату над Волгой. Канатоходец должен был пройти над Волгой с одного берега на другой, но плохая погода нарушила планы организаторов и Фриди балансировал вдоль берега прямо над головами зрителей. В завершении своего выступления канатоходец вызвал бурю эмоций, прыгнув с каната прямо на людей внизу, но уже через долю секунды у него раскрылся парашют.

Фрили Кюне прошелся над головами зрителей на "Волгафесте" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К концу июня, когда с каждым днем становилось все жарче, на реках и озерах Самарской области начали происходить ЧП. Водолазы начали все чаще выезжать на поиски утонувших, случалось даже и по два-три раза сутки. Не обошлось также и без столкновений катеров. Так, 18 июня этого года на Волге столкнулся катер с депутатами на борту и надувная лодка семьи Безруковых. В результате столкновения глава семейства Денис оказался в воде. Мужчину искали на протяжении 9 дней и обнаружили в нескольких километрах от места столкновения. Денис Безруков утонул, у него остались жена и пятилетний сын. После этого случая депутата лишили партийного билета, директора заповедника уволили, а фигурантом уголовного дела стал водитель катера.

Конец июня 2021 года потряс самарцев ценами на сезонные овощи. Морковь на рынках стала стоить по 100 рублей за килограмм, тем самым обогнав курс евро к рублю. Тоже самое коснулось цен на другие овощи, например, свеклу и картофель.

С середины июня в Самарскую область пришло настоящее лето. Однако с каждым днем становилось все жарче, а в Приволжском УГМС постоянно объявляли оранжевый уровень опасности и запрещали ходить в лес и жечь костры. Такая сухая и жаркая погода продлилась практически до конца лета. В этот период люди толпами шли на пляж загорать, и, конечно, не обходилось без трагедий. За летний период в Самарской области утонули десятки человек, в том числе и дети.

Июль 2021 года

В начале июля появилась информация об убийстве Екатерины Пузиковой, которую чуть больше трех лет назад оправдали по делу отравления бывшего мужа банкира. Эта история прогремела на всю Россию и даже транслировалась на федеральных каналах. Красавицу блондинку нашли мертвой 2 июля 2021 года в собственной квартире. Под подозрение сразу попал экс-любовник Алексей Рясков. Мужчину задержали на другом берегу Волги, он был невменяем. Через несколько дней история запуталась еще больше – спортсмена Ряскова нашли мертвым во дворе больницы. Сейчас расследование громкого дела продолжается, однако в живых уже ни осталось, ни подозреваемых, ни пострадавших.

К концу июля в Самаре на улице Красных Коммунаров произошло еще одно громкое и жестокое убийство. 23-летнюю девушку нашли не только мертвой в собственной квартире, но и с изуродованным телом. Убийца изнасиловал Марию К. и воткнул в нее швабру и бутылку. Под подозрения попал отец погибшей, с которым у них были неприязненные отношения. В настоящее время расследование продолжается.

На этом череда июльских смертей молодых девушек не закончилось. В поселке Петра Дубрава возле забора рядом с коттеджами нашли труп 15-летней школьницы. Как установило следствие, подростка зарезал 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. На его след вышли по протектору от колес автомобиля. Мужчину задержали, а после местные жители поселка начали шептаться, что между ними могли быть интимные отношения. Девочка начала шантажировать взрослого мужчину, а тот не стал рисковать семьей и заставил школьницу замолчать навсегда.

Также в конце июля на пляже Волги в Самаре футбольные фанаты наткнулись на страшную находку – клетчатую сумку с телом мертвой женщины внутри. В сумке находилось тело 40-летней женщины из Оренбурга. Судя по разложениям, ее убили и выбросили в воду еще зимой. Сейчас под подозрением находится сожитель погибшей – житель Сызрани, ведущий асоциальный образ жизни. Расследование продолжается.

Самарские "Крылья" вернулись в РПЛ. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В спорте тоже произошли значительные изменения. Самарская команда "Крылья Советов" вернулась в элитный дивизион. Самарцы уверенно набрали больше 100 очков в ФНЛ и 25 июля открыли сезон в РПЛ матчем с "Ахматом", а 30 юля сыграли со "Спартаком".

Август 2021 года

Август начался с известия о смертельном ДТП в Турции. Там, около селения Манавгата разбился туристический автобус с россиянами. В ДТП погибли трое туристов, а 9 человек попали в больницу. Среди погибших были жители Самарской области – 15-летняя Алена М., 71-летняя Надежда Тягущева и 35-летний Тарас Мельник.

Не прекращались и происшествия на водных объектах. Вечером, 14 августа, в Рождественской воложке столкнулся катер и теплоход. Четверо молодых мужчин оказались в воде, а катер затонул. Несколько дней водолазы вели поиск пропавших без вести музыкантов из Самары. Через несколько дней был обнаружены обломки катера, а в нем три тела. Четвертого погибшего нашли на следующий день.

В середине августа самарцев снова потрясла новость о смерти ребенка от рук нерадивой матери. 12 августа в квартире в Крутых ключах было обнаружено тело 8-ми месячного ребенка, который был прикован к детскому креслу. Второй ребенок трех лет находился в удовлетворительном состоянии. Как выяснилось, их мать ушла из дома на четыре дня, а когда вернулась, один из сыновей скончался от голода и жажды. На суде горе-мать сообщила, что осознавала, что делает. Сейчас она находится под стражей.

Пожары в Борском районе уничтожили десятки домов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жара в Самарской области не отступала весь август, что спровоцировало природные пожары в разных районах. Самые крупные пожары произошли в Борском и Кинельском районах, а также в Тольятти. В борском районе в двух селах сгорели дачные и жилые дома. Губернатор Самарской области поручил обеспечить выплаты погорельцам, а волонтеры собирают для них еду и вещи. Пожар там тушат уже больше недели, пока что ликвидацию не объявляли.

Это далеко не все события, которые произошли в Самарской области за летний период. Было много разных случаев, которые надолго останутся в памяти горожан. В этой подборке собраны самые яркие события Самары за лето 2021. Пишите в комментариях, что больше всего запомнилось именно вам за прошедшие три месяца.

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