Газовики выступили в героических гонках

Сотрудники предприятия здорово себя проявили в гонках на шлюпках Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Впервые среди работников компании прошли соревнования по скоростному заплыву на ялах. Водные гонки состоялись близ поселка Прибрежный.В них приняли участие 180 работников из 17 филиалов предприятия.

Состязания проходили в хороших погодных условиях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Оказалось среди наших коллег много любителей подобного вида спорта и как результат - борьба за лидерство была в каждом заплыве, - прокомментировал Виктор Арефкин, специалист по спорту «Газпром трансгаз Самара».

Водные гонки состоялись близ поселка Прибрежный Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Всего прошло 12 заплывов: сначала команды соревновались в подгруппах, показавшие лучшие результаты продолжили бороться за призовые места.

Всего прошло 12 заплывов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждой команде из 4 человек нужно было пройти скоростную дистанцию в 110 метров. Борьба за призы шла на десятые доли секунд. В итоге самыми быстрыми стали связисты. Сотрудники Управления связи «Газпром трансгаз Самара» прошли дистанцию за 46 секунд.

Команда «Газпром трансгаз Самара» выступила на первом экстремальном фестивале «Ты герой» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Еще одна гонка прошла в Камышле. Команда «Газпром трансгаз Самара» выступила на первом экстремальном фестивале «Ты герой». На полосу препятствий вышло 10 команд с Камышлинского района и предприятий, которые работают здесь.

На полосу препятствий вышло 10 команд Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За честь предприятия выступили ребята из Северного линейно-производственного управления магистральных газопроводов.Четыре молодых человека и девушка боролись на каждом этапе, поддерживая друг друга.

Всего необходимо было преодолеть 12 препятствий с говорящими названиями: «свидание с грязью», «бегущий по лезвию», «тропа разведчика», «минное поле» и другие.

Участники боролись на каждом этапе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В итоге трассу гонки героев команда газовиков прошла за 16 минут 54 секунды, заняв первое место среди предприятий-участников.

На предприятии ведется большая спортивная работа Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На нашем предприятии ведется большая спортивная работа, - отметил Владимир Субботин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара». – Ежегодно проводится спартакиада по 13 видам спорта. В каждом филиале есть специалист, ответственный за физкультуру и спорт - это увлеченные люди, многие спортсмены международного класса, действующие чемпионы. Они не просто организовывают соревнования, они пропагандируют среди сотрудников здоровый образ жизни, в итоге многие открывают в себе спортивные таланты, вовлекаются сами и приводят за собой в спорт свою семью, своих детей.