Газовики выступили в героических гонках

Сотрудники предприятия здорово себя проявили в гонках на шлюпках
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Впервые среди работников компании прошли соревнования по скоростному заплыву на ялах. Водные гонки состоялись близ поселка Прибрежный.В них приняли участие 180 работников из 17 филиалов предприятия.
Состязания проходили в хороших погодных условиях
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- Оказалось среди наших коллег много любителей подобного вида спорта и как результат - борьба за лидерство была в каждом заплыве, - прокомментировал Виктор Арефкин, специалист по спорту «Газпром трансгаз Самара».
Водные гонки состоялись близ поселка Прибрежный
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Всего прошло 12 заплывов: сначала команды соревновались в подгруппах, показавшие лучшие результаты продолжили бороться за призовые места.
Всего прошло 12 заплывов
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Каждой команде из 4 человек нужно было пройти скоростную дистанцию в 110 метров. Борьба за призы шла на десятые доли секунд. В итоге самыми быстрыми стали связисты. Сотрудники Управления связи «Газпром трансгаз Самара» прошли дистанцию за 46 секунд.
Команда «Газпром трансгаз Самара» выступила на первом экстремальном фестивале «Ты герой»
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Еще одна гонка прошла в Камышле. Команда «Газпром трансгаз Самара» выступила на первом экстремальном фестивале «Ты герой». На полосу препятствий вышло 10 команд с Камышлинского района и предприятий, которые работают здесь.
На полосу препятствий вышло 10 команд
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
За честь предприятия выступили ребята из Северного линейно-производственного управления магистральных газопроводов.Четыре молодых человека и девушка боролись на каждом этапе, поддерживая друг друга.
Всего необходимо было преодолеть 12 препятствий с говорящими названиями: «свидание с грязью», «бегущий по лезвию», «тропа разведчика», «минное поле» и другие.
Участники боролись на каждом этапе
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В итоге трассу гонки героев команда газовиков прошла за 16 минут 54 секунды, заняв первое место среди предприятий-участников.
На предприятии ведется большая спортивная работа
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
- На нашем предприятии ведется большая спортивная работа, - отметил Владимир Субботин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара». – Ежегодно проводится спартакиада по 13 видам спорта. В каждом филиале есть специалист, ответственный за физкультуру и спорт - это увлеченные люди, многие спортсмены международного класса, действующие чемпионы. Они не просто организовывают соревнования, они пропагандируют среди сотрудников здоровый образ жизни, в итоге многие открывают в себе спортивные таланты, вовлекаются сами и приводят за собой в спорт свою семью, своих детей.