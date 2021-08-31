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Общество31 августа 2021 15:55

Газовики выступили в героических гонках

В последние дни лета сотрудники «Газпром трансгаз Самара» приняли участие сразу в двух необычных состязаниях.
Источник:kp.ru
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Сотрудники предприятия здорово себя проявили в гонках на шлюпках

Сотрудники предприятия здорово себя проявили в гонках на шлюпках

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Впервые среди работников компании прошли соревнования по скоростному заплыву на ялах. Водные гонки состоялись близ поселка Прибрежный.В них приняли участие 180 работников из 17 филиалов предприятия.

Состязания проходили в хороших погодных условиях

Состязания проходили в хороших погодных условиях

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Оказалось среди наших коллег много любителей подобного вида спорта и как результат - борьба за лидерство была в каждом заплыве, - прокомментировал Виктор Арефкин, специалист по спорту «Газпром трансгаз Самара».

Водные гонки состоялись близ поселка Прибрежный

Водные гонки состоялись близ поселка Прибрежный

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Всего прошло 12 заплывов: сначала команды соревновались в подгруппах, показавшие лучшие результаты продолжили бороться за призовые места.

Всего прошло 12 заплывов

Всего прошло 12 заплывов

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждой команде из 4 человек нужно было пройти скоростную дистанцию в 110 метров. Борьба за призы шла на десятые доли секунд. В итоге самыми быстрыми стали связисты. Сотрудники Управления связи «Газпром трансгаз Самара» прошли дистанцию за 46 секунд.

Команда «Газпром трансгаз Самара» выступила на первом экстремальном фестивале «Ты герой»

Команда «Газпром трансгаз Самара» выступила на первом экстремальном фестивале «Ты герой»

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Еще одна гонка прошла в Камышле. Команда «Газпром трансгаз Самара» выступила на первом экстремальном фестивале «Ты герой». На полосу препятствий вышло 10 команд с Камышлинского района и предприятий, которые работают здесь.

На полосу препятствий вышло 10 команд

На полосу препятствий вышло 10 команд

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

За честь предприятия выступили ребята из Северного линейно-производственного управления магистральных газопроводов.Четыре молодых человека и девушка боролись на каждом этапе, поддерживая друг друга.

Всего необходимо было преодолеть 12 препятствий с говорящими названиями: «свидание с грязью», «бегущий по лезвию», «тропа разведчика», «минное поле» и другие.

Участники боролись на каждом этапе

Участники боролись на каждом этапе

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В итоге трассу гонки героев команда газовиков прошла за 16 минут 54 секунды, заняв первое место среди предприятий-участников.

На предприятии ведется большая спортивная работа

На предприятии ведется большая спортивная работа

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На нашем предприятии ведется большая спортивная работа, - отметил Владимир Субботин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара». – Ежегодно проводится спартакиада по 13 видам спорта. В каждом филиале есть специалист, ответственный за физкультуру и спорт - это увлеченные люди, многие спортсмены международного класса, действующие чемпионы. Они не просто организовывают соревнования, они пропагандируют среди сотрудников здоровый образ жизни, в итоге многие открывают в себе спортивные таланты, вовлекаются сами и приводят за собой в спорт свою семью, своих детей.

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