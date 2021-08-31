1-й «Ш» и 1-й «Х»: в каких школах Самары 1 сентября будет больше всего первоклассников

В некоторых школах число первоклассников зашкаливает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября, в День знаний, пороги самарских школ переступят около 14 тысяч первоклассников. В этом году во многих школах, особенно расположенных рядом с новостройками, сложилась непростая ситуация - попасть в вожделенное учебное заведение «по прописке» смогли не все первоклашки. Некоторых ребятишек распределили по другим школам, однако в некоторых школах из-за обилия желающих сесть за парты даже пришлось открывать новые классы. В департаменте образования Самары журналисту «КП-Самара» рассказали, в каких школах города в 2021-2021 учебном году оказалось больше всего первоклассников.

Больше всего первоклашек - в новых школах

По данным департамента образования больше всего первых классов среди городских школ оказалось набрано в школе №7, расположенной в Крутых Ключах. Здесь для новоявленных учеников заработает сразу 21 первый класс, а буквенная нумерация дойдет до 1 «Х» класса.

- На втором месте по численности первоклассников оказалась школа №57 в «Волгаре», здесь набрали 10 первых классов, - рассказали в мэрии.

Третье место между собой разделили еще две новые школы - №68 в «Новой Самаре» и школа №26 на Пятой Просеке. Здесь набрали по восемь первых классов.

24 первых класса

Однако самой многолюдной оказалась школа в «Южном городе». Формально она находится за чертой Самары, в Волжском районе, однако большинство самарцев воспринимает этот пригород как еще один городской район. Здесь набрали сразу 24 первых класса - за парты одномоментно сядет 720 новых учеников, а нумерация классов дойдет до 1 «Ш» класса.

- Такая ситуация для нас не в новинку, - прокомментировал журналисту «КП-Самара» директор школы Владимир Кильдюшкин. - В прошлом году у нас было 22 первых класса, 660 человек. Кстати, в этом году в эту параллель, теперь уже второклассников приняли еще ребятишек, и теперь там тоже 24 класса. Все первоклассники учатся в первую смену, как и положено. А вот учителей приходится дополнительно принимать на работу каждый год - в этом году мы приняли пять десятков педагогов.