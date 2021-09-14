В Самарской области проверили объекты, построенные по нацпроектам

Обновленный Дворец спорта откроет двери 15 сентября. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Самарская область - один из регионов, где активно реализуются национальные проекты, делая жизнь рядовых жителей более комфортной, а современную качественную инфраструктуру во всех сферах - более доступной. С ходом реализации нацпроектов и с уже построенными объектами познакомились федеральные специалисты АНО «Национальные приоритеты».

Созданы все условия для спортсменов

Обновленный Дворец спорта в Самаре на ул. Молодогвардейской торжественно откроет свои двери 15 сентября. Строительства нового спортивного сооружения взамен снесенного три года назад морально и технически устаревшего здания самарцы ждали с нетерпением. Благодаря личным усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова объект включили в федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Это позволило получить необходимое финансирование, и сейчас обновленный Дворец спорта готовится открыть свои двери для спортсменов и зрителей с опережением графика.

- С первых дней работы в качестве губернатора Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу по реконструкции ледового дворца спорта и поиску источников финансирования. Благодаря системной работе областного правительства регион выполнил эту задачу, - отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Главная ледовая арена рассчитана на пять тысяч зрительских мест. При проведении концертов возможно установить еще до двух тысяч мест в партере, для этого уже закуплено специальное покрытие и баскетбольный паркет. Помимо главной ледовой арены здесь есть тренировочное хоккейное поле, универсальный спортивный зал, тренажерный и хореографический залы, специальная профессиональная площадка для керлинга. Во дворце спорта будут базироваться детская и взрослая хоккейные команды, фигуристы, детская, мужская и женская команды по баскетболу, боксеры, борцы и керлингисты, будут проводиться тренировки и соревнования, в том числе всероссийского и международного уровня.

- Когда я впервые зашла сюда, то просто обомлела, - признается президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области, судья международной категории Вера Богуш. - Сравнивать этот новый дворец со старым зданием просто невозможно. Конечно, с прежним Дворцом спорта у нас связано немало ярких страниц. Старое здание с единственной ареной использовалось не только как спортивное сооружение, но и как концертная площадка. Мест всем крайне не хватало. Поэтому хватались за любую возможность выйти на лед, пусть даже поздно вечером или в четыре часа утра. Нередко приходилось ночевать прямо на креслах на трибунах. А сейчас здесь созданы все условия для тренировок и проведения соревнований.

Отремонтированный по нацпроекту подземный переход в Куйбышевском районе радует горожан яркими стенами. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Сдадут раньше срока

Федеральные гости побывали на строительстве второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста. Руководитель службы заказчика-застройщика регионального минтранса Андрей Дешевых рассказал, что благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» движение автомобилей по новой развязке пустят на 10 месяцев раньше, чем собирались изначально - машины смогут здесь поехать уже в конце ноября 2021 года.

- Сейчас объект готов уже на 85 %, - пояснил Андрей Дешевых.

Стоимость работ второго этапа составляет 6,2 млрд рублей, общая протяженность строящегося и реконструируемого участка - 7,8 км, в том числе 2,5 км нового строительства. В рамках контракта предусмотрено возведение трех транспортных развязок и путепроводов, в том числе над железной дорогой. Также рабочие полностью отремонтировали заброшенный подземный переход на Пугачевском тракте, а художники разрисовали его стены, изобразив два новых моста - через Самарку и через Сок.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проделал огромную работу по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом стали опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта.

Ставка на интеллект

Во время поездки делегация побывала в стенах Самарского национального исследовательского университета, где познакомилась с инновационными разработками ученых ведущего вуза. Неподдельный интерес вызвали разработки Научно-образовательного центра «Инженерия будущего». НОЦ был создан по поручению Губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году, и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий целого ряда регионов. НОЦ был создан в рамках нацпроекта «Наука» » и объединил более 30 образовательных и научных организаций и 18 индустриальных партнеров в шести регионах. Самарские ученые представили уникальные разработки на основе технологии искусственного интеллекта – например, систему геомониторинга, систему dns-фильтра для «умного» анализа трафика и многое другое. В Центре наноспутниковых технологий гостям продемонстрировали процесс разработки и сборки нового наноспутника, предназначенного для изучения ионосферы. В лаборатории аддитивных технологий рассказали о тонкостях «печати» из металла, пластика и полимеров, которая позволяет получать сложнейшие детали в десятки раз быстрее, нежели традиционным образом.

В стенах Самарского университета студенты и молодые ученые разрабатывают и собирают наноспутники. Фото: Лариса СТЕПАНОВА

Точка притяжения

для всех возрастов Большое внимание в рамках нацпроектов уделяется культуре. В частности, благодаря нацпроекту «Культура» в Самарской области до конца 2021 года откроется четыре обновленные модельные библиотеки.

- В 2019 наша библиотека № 8 стала первой в списке модельных библиотек, сейчас в регионе их уже тринадцать, а до конца года будет уже 20, - рассказала директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяна Гаврилина. Обновление и полученное в рамках нацпроекта финансирование позволило изменить традиционный формат работы библиотеки, существенно пополнить фонд книг, создать в учреждении комфортное современное пространство, которое стало точкой притяжения для людей всех возрастов.

- За два года количество читателей в нашей библиотеке увеличилось на 34 %, фонд библиотеки пополнился на 5 тысяч книг, и сейчас насчитывает 22,5 тысячи книг. Хотя мы формально считаемся взрослой библиотекой, почти 30 % нашего фонда - книги для детей и подростков, и они активно ими пользуются. Также наши читатели имеют доступ к Национальной детской библиотеке, Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке, а также ко всем книгам электронной библиотеки «Литрес», - перечисляет Татьяна Гаврилина. - Кроме того, мы закупили литературные новинки, современное цифровое пианино, световое и музыкальное оборудование и проводим в библиотеке мастер-классы, семинары и творческие встречи. Они пользуются огромной популярностью.

Глава региона Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Госсовета по культуре, и под его руководством удалось решить немало самых актуальных вопросов в сфере культуры и искусства. Медпомощь - доступнее Важнейшее место в улучшении качества жизни жителей региона занимает нацпроект «Здравоохранение». Благодаря ему в регионе только за 2020 год возвели 32 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и два офиса для врачей общей практики.

Обновленный ФАП в селе Покровка Кинельского района открыл свои двери для пациентов в начале 2021 года. До этого помощь оказывалась в приспособленном помещении.

- Раньше здесь было старенькое здание в 30 м2 , маленькая комната для приема, процедурный кабинет метр на метр. Без современных условий оказывать полноценную медпомощь было сложно, - вспоминает заведующая ФАП села Покровка Ирина Новикова. - А сейчас - только повод учиться и учиться всему! Проведены все коммуникации, интернет, поставили оборудование, в том числе кардиограф, который сам передает информацию в кардиоцентр, и коллеги из областного центра оперативно помогают в постановке диагноза при необходимости, - работать стало гораздо удобнее, а медпомощь - гораздо доступнее!

Сейчас ФАП в Покровке ежемесячно обслуживает свыше 240 человек, а летом из-за дачников число пациентов достигает до тысячи человек в месяц.